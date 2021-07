Zamrożone ZOO. Przywracanie wymarłych (niemal) gatunków

Trudno również ocenić, jaki jest techniczny postęp w sprawie. Ponad 20 lat po narodzinach Dolly (1996-2003), naukowcy są pełni entuzjazmu, z drugiej strony wciąż czekają na pierwszy jednoznaczny sukces. Większą próbę podjęto w 2009 roku, kiedy chciano przywrócić do życia koziorożca pirenejskiego, nazywanego w rodzimej Hiszpanii bucardo. Za pomocą biopsji pobrano komórki z tkanek skóry Celli – jak nazywała się ostatnia przedstawicielka gatunku – która w 2000 roku zginęła przywalona drzewem. Komórki udało się pobudzić do wzrostu, następnie pobrano z nich wiązki DNA. W roli surogatek wystąpiło 57 kóz domowych, ale w efekcie nastąpiło tylko jedno żywe urodzenie – niestety z powodu defektu płuc koźlę przeżyło tylko kilka minut. Technika, którą zastosowano, była bardzo podobna do tej, która towarzyszyła narodzinom Dolly; doniosłość wydarzenia była nie tyle większa, co zupełnie inna, ponieważ bucardo miało być pierwszą w historii de-ekstyncją.

Projekty podobne do hiszpańskiego są prowadzone na całym świecie; uczeni południowokoreańscy razem z rosyjskimi przeszukują tundrę syberyjską w poszukiwaniu idealnie zachowanego jądra komórkowego mamuta włochatego (liczne szczątki, które już mają, nie są zbyt obiecujące); George Church, biolog z Uniwersytetu Harvarda, pracuje nad odtworzeniem amerykańskiego gołębia wędrownego; australijski Projekt Łazarz, kierowany przez Michaela Archera (który wcześniej podjął nieudaną próbę sklonowania wilka workowatego), zajmuje się żabą gęborodną. Z kolei przedsięwzięcie dotyczące południowego nosorożca białego imponuje logistyką: ponieważ nie ma już na świecie żyjących samców, badacze pobierają niedojrzałe komórki jajowe od ostatnich dwóch samic, Najin i Fatu, matki i córki mieszkających w Ugandzie (rzecz odbywa się w pełnej narkozie). Komórki są następnie transportowane do Włoch, gdzie są zapładniane nasieniem nosorożca białego przechowywanym w Niemczech. W wypadku sukcesu embrion jest zamrażany w ciekłym azocie, w którym czeka na rozwój sytuacji, czyli wszczepienie do macicy spokrewnionej gatunkowo samicy nosorożca białego północnego. Prób było kilka, a czasu jest niewiele, ponieważ bohaterki historii, Najin i Fatu, są po prostu stare oraz – co oczywiste w rodzinie – prezentują niewielkie zróżnicowanie genetyczne, przy którym pojawia się wysokie prawdopodobieństwo chorowitego potomstwa (rzecz znana z historii europejskich rodzin królewskich). Z pomocą przychodzi Frozen Zoo z San Diego, które dysponuje materiałem genetycznym dwunastu innych białych nosorożców. Ale na pomoc nie zawsze można liczyć: oblicza się, że banki tkanek na świecie obecnie przechowują zaledwie 2% próbek wszystkich ssaków.