Surface Duo można zamawiać do Polski. Niestety trzeba za to dopłacić

Surface Duo to urządzenie, które budzi skrajne emocje. Pomimo że, więcej głosów (przynajmniej wśród czytelników Antyweb) jest na „nie” to ciężko nie zauważyć, że mało kto podchodzi do tego telefonu obojętnie. Albo jest to bardzo jednoznaczne stwierdzenie, że ten smartfon nie ma szans, albo – tak jak ja to robię – jest to zwracanie uwagi na ogromny potencjał Surface Duo i jego szanse w nowym wyścigu zbrojeń. No jest to po prostu ciekawa konstrukcja, która na starcie ma niestety pod górkę przez błędy Microsoftu których zanegować, a co gorsza nawet wyjaśnić absolutnie się nie da.

O samym urządzeniu wiemy już wszystko. W sieci pojawia się coraz więcej materiałów z testów wykonanych przez osoby, które z Microsoft bezpośrednio nie są związane. Dlatego teraz kluczowym pytaniem jest to kiedy będzie można go kupić. Oficjalna premiera zaplanowana jest na wrzesień, a w Stanach Zjednoczonych już można dokonywać pre-orderów. Niestety jak zawsze, my w Polsce, jesteśmy niczym technologiczny trzeci świat. Na szczęście internet swoją siłę ma i już pojawiły się opcje swobodnego i bezproblemowego zamówienia Surface Duo do Polski. Jednak trzeba za to odpowiednio zapłącić.

Big Apple Buddy

Nie, nie chodzi o kolegów z tego Apple z nadgryzionym jabłuszkiem w logo, a o sklep internetowy którego model biznesowy w dużej mierze opiera się o sprzedaż amerykańskiej elektroniki poza granice Stanów Zjednoczonych. Tak się składa, że Surface Duo jest w ich ofercie. Tak więc każdy może cieszyć się nabyciem tej zabawki.

Big Apple Buddy ma dostępne dwa modele: