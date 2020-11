Zamawiam w aplikacji bez kolejek – dlaczego taka usługa nie jest powszechna?

Znaczący wzrost popularności takiego systemu w Starbucksie w USA nastąpił na przestrzeni ostatniego roku – pomiędzy ostatnimi kwartałami 2019 i 2020 różnica to aż 8%. 2019 rok zamknięto udziałem 16%, a 2020 aż 24%! Dla porównania zerknijmy, jak wyglądało to w latach poprzednich (patrzymy na Q4) – w 2018 było to 14%, a w 2017 10%. Do takiego skoku w ostatnim roku przyczyniły się oczywiście aktualne okoliczności, bo w niektórych okresach zamówienia na wynos były jedyną dostępną opcją, ale doskonale pamiętam też obecność mniejsze placówki Starbucksa na dworcach i w innych ruchliwych miejscach, które nie obsługiwały klientów w standardowy sposób, ponieważ były to tylko punkty odbioru zamówień z aplikacji i napoje czekały na blacie na ich właścicieli.

Starbucks’ mobile orders as % of transactions: Q4 2020 24%

Q3 2020 22%

Q2 2020 18%

Q1 2020 17%

Q4 2019 16%

Q3 2019 16%

Q2 2019 15%

Q1 2019 15%

Q4 2018 14%

Q3 2018 13%

Q2 2018 12%

Q1 2018 11%

Q4 2017 10%

Q3 2017 9%

Q2 2017 8%

Q1 2017 7%

Q4 2016 6%

Q3 2016 5%

Q2 2016 4%

Q1 2016 3% — Jon Erlichman (@JonErlichman) October 29, 2020

Dlaczego system zamów i odbierz ma w Polsce tak marginalne znaczenie?

W kwietniu tego roku pilotażowy program uruchomiła Żabka w wybranych sklepach w Warszawie oraz Poznaniu i tak naprawdę żadna inna większa marka nie wykonała podobnego ruchu. Żabka zapowiadała kilka tygodni testów i szybkie reakcje na opinie użytkowników, ale wśród komunikatów prasowych próżno szukać jakichkolwiek innych informacji z tym związanych. McDonald’s nie ma w Polsce rozwiniętej własnej sieci dostaw i współpracuje z zewnętrznymi podmiotami, zaś zamiast rozliczeń w aplikacji wprowadził w swoich placówkach tzw. kioski, gdzie można składać zamówienia, ale i przy nich tworzą się kolejki.

Polacy dość szybko przyjęli płatności zbliżeniowe oraz płatności telefonem. Konsekwentne wdrażanie rozliczeń zakupów w aplikacjach sklepów np. LIDL Pay czy Żappka Pay pokazuje, że sieci dostrzegają faktyczny potencjał ich nowych rozwiązań, bo przecież mało kto pozwoliłby sobie na inwestycję w system, który nie przyniesie (nawet w dalszej perspektywie) konkretnych korzyści. Jednocześnie nie zauważa się prób spopularyzowania tak wygodnego systemu jak zamówi i odbierz, który – przypomnę – stanowi dzisiaj 1/4 zamówień w Starbucksie w USA.

Grafiki: Starbucks Storries