Misja DM-2 dobiega końca

Początkowo testowa misja DM-2, czyli pierwszy załogowy lot kapsuły Crew Dragon miał trwać około 2 tygodnie. NASA zdecydowała się jednak przedłużyć program testów do ponad 2 miesięcy, z racji tego, że obecnie na ISS był tylko jeden amerykański astronauta, a pracy do wykonania jest bardzo dużo. SpaceX oczywiście poszło na rękę agencji, ale w zamian wynegocjowało możliwość ponownego użycia kapsuły w przyszłych misjach. Wedle pierwotnych planów pierwsze 6 właściwych misji załogowych miało za każdym razem korzystać z nowej kapsuły. Teraz Crew-2, planowana na przyszły rok, wykorzysta statek, który dzisiaj wróci na Ziemię. Jako ciekawostkę można też dodać, że kilka dni temu NASA podała uczestników misji Crew-2, wśród których znalazła się żona Boba Behnkena – Megan McArthur.

Wracając jednak do misji Demo-2, zgodnie z planem dzisiejszej nocy kapsuła odłączyła się od stacji i obecnie wykonuje manewry, które w rezultacie mają doprowadzić do powrotu na Ziemię. Kluczowa faza deorbitacji będzie miała miejsce od 19:51 do 20:48 czasu polskiego, kiedy to Dragon wejdzie w ziemską atmosferę i rozpocznie hamowanie. Wodowanie planowane jest w Zatoce Meksykańskiej, niedaleko wybrzeża Florydy i miasta Panama City. Gdyby jednak pogoda nie była sprzyjająca, NASA wyznaczyła jeszcze 6 innych lokalizacji, w których może wylądować Dragon.

Gdy tylko kapsuła podwieszona na 4 spadochronach wyląduje w oceanie, podpłynie do niej specjalny statek, który wyłowi ją na pokład. Całą operację będzie można oczywiście obserwować w relacji na żywo, którą zamieściłem poniżej. Transmisja rozpocznie się za kilka godzin, ale tak jak wspominałem najciekawszy etap będzie miał miejsce od około 20:40 czasu polskiego.