Zalany telefon – radzimy, jak przywrócić go do życia

Dlatego też, jeżeli zdarzy nam się już zalać telefon, najczęściej wiąże się to z szeregiem problemów.

Domowe sposoby na zalany telefon

Kiedy już dojdzie do zalania, po pierwsze, należy zachować spokój. Płyn, który przeniknął do wnętrza urządzenia ma szanse wyrządzić mniejsze szkody (bądź w ogóle nie uszkodzić smartfona) jeżeli zareagujemy odpowiednio szybko. W każdym ze scenariuszy musimy więc jak najszybciej wyłączyć smartfona. Brak zasilania niektórych komponentów może uratować je przed zwarciem i spaleniem. Co potem?

*Ważna kwestia – w przypadku zalania rekomendujemy oddanie urządzenia do specjalisty. Każde działanie „na własną rękę” może nieodwracalnie uszkodzić telefon i być powodem nieuznania gwarancji. Dlatego każde takie działanie użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność*

Przede wszystkim – wysuszmy telefon

Jeżeli chcemy sami spróbować odratować smartfon, musimy go najpierw porządnie wysuszyć. Nie używajmy do tego papierowych ręczników, które mogą rozmięknąć – najlepiej jest wykorzystać ściereczki z mikrofibry. Pamiętajmy, żeby w tym procesie nie wtłoczyć płynu głębiej do urządznia np. przez gniazdo minijack. Na własne ryzyko możemy też spróbować przedmuchać telefon sprężonym powietrzem, by usunąć wodę/płyn z wewnątrz, jednak tutaj trzeba być ekstremalnie uważnym, ponieważ ten proces może po pierwsze wtłoczyć więcej wody do urządzenia, a po drugie – może przemieścić ją na któryś z wrażliwych komponentów. Dlatego najbezpieczniej będzie zostawić smartfon na 48 h do kompletnego (to ważne) wyschnięcia.

Wsadzić telefon do ryżu? No nie bardzo’

Wsadzanie urządzeń elektronicznych do ryżu to znany (i lubiany) mit, który ma sobie ziarnko (hehe) prawdy. Ryż faktycznie ma właściwości pochłaniające wodę, jednak nie jest zbyt efektywny, jeżeli chodzi o wilgoć, która dostała się do urządzenia. Zamiast tego lepiej użyć pochłaniaczy wilgoci (silikażel), które znamy chociażby z pudełek z butami. Jeżeli mamy tendencje do zalewania swojego smartfona/upuszczania go do wody, może warto rozważyć kupienie opakowania tego preparatu do domu.