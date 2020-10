Zalando startuje w Polsce z platformą sprzedaży odzieży używanej

Sprzedaż i kupowanie odzieży używanej w sieci cieszy się sporą popularnością. Wystarczy odwiedzić Allegro, by szybko przekonać się, jak bogata jest oferta „mody używanej” — od ubrań, poprzez obuwie, dodatki, czy akcesoria i biżuterię. Dużym zainteresowaniem cieszy się też serwis oraz aplikacja Vinted — pozwalająca na kupowanie i sprzedawanie ubrań, także używanych, w prosty i szybki sposób. Teraz z podobym pomysłem wychodzi Zalando — niemiecki serwis, który od 2012 działa także w Polsce i oferuje m.in. produkty i marki, które normalnie trudno znaleźć na polskim rynku.

Zalando przeprowadziło badanie na europejskich rynkach (w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Francji i Holandii), aby sprawdzić, jak wygląda stosunek klientów do odzieży z drugiej ręki. Wynikiem ankiet jest uruchomienie nowej sekcji w sklepie, w której znajdziecie rzeczy używane, w niższych cenach. Zalando Pre-owned zadebiutowało już we wrześniu, jednak dopiero teraz trafiło do Polski, gdzie 62% ankietowanych to jednocześnie sprzedawcy i nabywcy odzieży używanej.

Zalando z własną platformą sprzedaży i kupna używanej odzieży. Zalando Pre-owned już dostępne w Polsce

Zdaniem Zalando, najpopularniejszymi kategoriami używanej odzieży są odzież damska, obuwie i ozież dziecięca. Zaskakujący może być fakt, że Polacy wyjątkowo chętnie kupują ubrania dla dzieci z drugiej ręki — 61% ankietowanych wskazało właśnie tę kategorię (europejska średnia wynosi 40%). Po używane ubrania najczęściej w Polsce sięgają kobiety — zadeklarowało to 78% badanych (przy czym średnia w Europie wynosi 70%). Uruchomienie Zalando Pre-owned spotkało się z pozytywnym odzewem klientów serwisu — w szczególności w Polsce. 91% ankietowanych Polaków miało zadeklarować zainteresowanie ofertą pre-owned, a 82% kupiłoby za pośrednictwem sklepu używaną odzież.

Sprzedaż, a raczej wymiana ubrań, w ramach Zalando Pre-owned jest prosta i sprowadza się do uzupełnienia wirtualnej „modowej przestrzeni”, w której dodacie swoje produkty podzielone na kilka kategorii: odzież damska, męska, unisex lub dziecięca wraz ze wskazaniem konkretnego typu ubrania — od koszulek, poprzez spodnie, bluzy, sukienki, kurtki, buty, czy na akcesoriach kończąc. Wymiana ubrań realizowana jest poprzez darmowe odesłanie ubrań do Zalando i otrzymanie od sklepu karty upominkowej z możliwością wykorzystania w sklepie. Istnieje też możliwość przekazania kwoty w formie darowizny do Czerwonego Krzyża albo do organizacji WeForest. Zalando Pre-owned nie pozwoli więc na bezpośrednią sprzedaż używanej odzieży, a sklep zastrzega sobie prawo do odsprzedaży wymienionego towaru w terminie i cenie wybranej przez sklep po wcześniejszym sprawdzeniu jakości oddanych rzeczy. Produkty odrzucone w trakcie kontroli zostaną odesłane lub przekazane na cele charytatywne po wcześniejszej konsultacji.

Źródło: informacje prasowe