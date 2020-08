Na początku kwietnia Żabka uruchomiła program „Żabka do domu” umożliwiający robienie zakupów zdalnie, z dowozem pod wskazany adres. Projekt cieszył się sporym zainteresowaniem Poznaniaków — to oni, jako pierwsi, mogli skorzystać z wygodnej formy zakupów bez odwiedzania sklepów. I choć projekt zamknięty został w lipcu, popularna sieć sklepów nie rezygnuje z dalszego rozwoju tego pomysłu. We współpracy z Uber Eats, Żabka uruchomiła pilotażowy program dla wybranych klientów z Warszawy i Poznania.

Mogą oni robić zakupy spożywcze z poziomu aplikacji, bez wychodzenia z domu i kontaktu ze sprzedawcą. Z takiej możliwości skorzystają wszyscy ci, którzy popularne sklepy osiedlowe (umożliwiające składanie tego typu zamówień) mają w swojej okolicy, jednak nie chcą opuszczać swojego mieszkania, czy domu — czy to ze względu na gorące temperatury na zewnątrz, czy obawy związane z koronawirusem i koniecznością zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych.

Jako pierwsza sieć handlowa w Polsce nawiązaliśmy współpracę z Uber Eats, aby nasi klienci mogli szybko i wygodnie zamawiać produkty z Żabki z dostawą pod wskazany adres. To kontynuacja pilotażu dotychczasowej usługi „Żabka do domu”, którą uruchomiliśmy kilka miesięcy temu. Dzięki usłudze klienci z Warszawy i Poznania, a niebawem z kolejnych miast, będą mieć zapewniony szybki dostęp do ulubionych produktów z oferty Żabki i przekąsek na ciepło Żabka Café. Produkty mogą zamawiać przez aplikację, a zakupy będą dostarczane nawet w pół godziny.

– mówi Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu firmy Żabka Polska.

Zobacz też: A za hot doga w Żabce zapłacicie aplikacją. Sieć sklepów wprowadza płatności Żappka Pay

Robicie zakupy w Żabce? Teraz Uber Eats przywiezie je pod same drzwi

Jak to działa? Tak jak w przypadku tradycyjnego zamawiania w Uber Eats. W aplikacji pojawia się ikona Żabki. Na podstawie lokalizacji podpowie ona najbliższy możliwy sklep oferujący dostawy. Do wyboru ma być ponad 600 produktów, w tym napoje oraz posiłki oferowane w ramach Żabka Café. Realizacja płatności odbywa się po stronie Uber Eats, więc nie powinno to stanowić większego problemu dla tych, którzy z tej platformy już korzystali. Jak informuje Żabka, średni czas dostaw wynosi 30 minut od potwierdzenia przez sklep. W przypadku braku towarów, w czasie kompletowania koszyka, aplikacja poprosi o ich wymianę, usunięcie z koszyka lub rezygnację z zamówienia. Żabka informuje, że najbliższej przyszłości z dostaw zakupów z wykorzystaniem Uber Eats będą mogli skorzystać mieszkańcy innych miast.

Żabka przyspieszyła też wdrażanie innej, popularnej usługi skracającej czas spędzony w sklepie. „Zamów i odbierz” umożliwia zamówienie produktów poprzez aplikację żappka i odbiór ich wraz z płatnością na miejscu. Obecnie usługa jest dostępna w 150 sklepach sieci na terenie 6 miast. Mogą z niej korzystać klienci wybranych Żabek w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie i Bydgoszczy. W najbliższych miesiącach Żabka planuje rozszerzenie usługi o kolejne sklepy w tych miastach.