Zakupy w Chinach – najlepsze sklepy, ważne wskazówki

Drugim powodem ich popularności jest właśnie cena. Nie ma co ukrywać, że zakupy w Chinach mogą być bardzo tanie. Dla przykładu ostatnio zamówiłem wieczne pióro za niecałe 80 zł z kosztami dostawy. Dlaczego? Bo producent, od którego to zakupiłem, jest często polecany, a jakość wykonania jest naprawdę dobra i to nie tylko w ramach tej półki cenowej, ale i ogólnie.

Zakupy w Chinach pozwalają na zaopatrzenie się w naprawdę wartościowe towary w przystępnych cenach, których ze świeczką szukać w zachodnich sklepach. Właśnie ten dreszczyk emocji związany z wyszukiwaniem super ofert zachęca wielu Polaków do rzucenia się wir poszukiwań czegoś dla siebie. No i nie ma co ukrywać, że warto!

Zakupy w Chinach — największe zalety

Największą zaletą zakupów w Chinach to tzw. 3C: Cena, Cena, Cena. Nie oszukujmy się. To główny motywator kierowania się na Wish czy AliExpress.

Inną dużą zaletą chińskich sklepów online jest dostępność egzotycznych towarów. Nie mam tu na myśli tygrysów czy innych zwierzątek, a produktów, które są tak głupie czy dziwne, że aż zabawne i pasjonujące. Jednak różnice kulturowe robią swoje, a my możemy na tym zyskać, kupując dla siebie coś nietuzinkowego lub po prostu…fajnego.

Jakość to równocześnie ogromna zaleta tych sklepów, jak i wielka wada. Zacznę od tego pierwszego. To kłamstwo, że wszystko, co zrobione w Chinach to tandeta i psuje się w rękach. Można znaleźć naprawdę świetne produkty, dobrze wykonane, wytrzymałe i idealnie spełniające swoje zadania, ale trzeba włożyć w to trochę wysiłku. Kiedy połączycie to z ceną, to otrzymujecie świetny produkt!

Zakupy w Chinach — największe wady

No dobra, ale nie wszystko złoto co się świeci, dlatego porozmawiajmy o wadach. Zacznijmy od wspominanej przed chwilą jakości. To prawda, że większość rzeczy, która jest tam dostępna to tandeta. Potrafią się rozpaść w rękach lub być tzw. jednorazówkami.

Po drugie, rzeczywistość często nijak się ma do tego, co widzimy na zdjęciach. Nie winię za to ani sklepów, ani sprzedawców. Ich zadaniem jest sprzedawać i tak szykują swoje oferty, aby nas do tego zachęcić. W końcu z tego żyją. Co więcej, prawie nigdy nie kłamią. Oni są po prostu jak raporty spalania paliwa w samochodach. Przetestowane w idealnych warunkach ;) W sieci jest masa filmików i zdjęć, które pokazują, jak ogromny kontrast potrafi być między tym, jak dana rzecz wygląda w normalnych warunkach, a jak na idealnej fotce w ogłoszeniu.

Dla mnie największą wadą jest czas dostawy, który w skrajnych wypadkach może być liczony w miesiącach. Wszystko powyższe to ryzyko, które akceptuję. W końcu, jeśli szukam na Wishu czegoś kilka razy tańszego niż w pobliskim sklepie, to w pełni rozumiem, że jakość może być inna. Nie mniej jednak zawsze drażni mnie to, jak długo trzeba czekać na te przesyłki.

Co tu dużo mówić, zakupy w Chinach są fajne, ale do szybkich ich zaliczyć nie możemy. Dlatego, jeśli teraz coś zamawiasz w chińskich sklepach online, to nie licz na to, że będzie to prezent pod choinkę.

Najlepsze sklepy, przez które warto kupować chińskie produkty

Kiedy myślę o zakupach w Chinach, od razu przed oczami widzę trzt nazwy: AliExpress, Alibaba i Wish. Wydaje mi się, że to najpopularniejsze w Polsce sklepy online, jeśli chodzi o produkty z Chin.

Pierwszego chyba nikomu przedstawiać nie trzeba, zasadniczo to marka sama w sobie, która jest znana na całym świecie. Asortyment, jaki oferuje, jest absurdalny, można tam kupić zasadniczo wszystko.