Minął rok, a spożywcze zakupy online wciąż mogą być udręką

W maju pisałem, że po pandemii przerzucam się na spożywcze zakupy online. Wtedy jeszcze myśleliśmy, że ten cały COVID i związane z nim obostrzenia to stan przejściowy a sytuacja szybko wróci do normy. Jak sami widzicie, nie wróciła i od jesieni jest jeszcze gorzej. Z każdej strony atakują nas informacje o kolejnych kilkunastu/kilkudziesięciu tysiącach (znów mamy powrót większych liczb) zarażeń. Ponownie zamykane są galerie handlowe, siłownie nie funkcjonują normalnie, znowu jest zamieszanie z nauką młodszych dzieci. Było nauczanie stacjonarne, potem zdalne, później znów stacjonarne, od poniedziałku hybrydowe. Naprawdę idzie się już w tym wszystkim pogubić.

Nie ukrywam, że spodobały mi się zakupy spożywcze online, nie przepadam bowiem za jeżdżeniem z koszykiem po sklepie. Niby to tylko raz w tygodniu, ale jednak wolę zamówić sobie na weekend dostawę, a produkty do koszyka wrzucać siedząc przed monitorem lub smartfonem. I muszę przyznać, że przez wiele miesięcy działało to nawet nieźle, choć musiałem przeskakiwać między sklepami, bo tak jak trasy dojazdowe w Warszawie, w którymś momencie przestawały być najlepsze. Od kilku tygodni obserwujemy wzrost zachorowań, pojawiają się kolejne obostrzenia, więc naturalnym było dla mnie, że całkowicie rezygnuję z normalnych dużych spożywczych zakupów i znów przerzucę się na online. Wczoraj wieczorem jeździłem jednak wózkiem po sklepie, bo przez cały ubiegły tydzień nie udało mi się niczego zamówić. I to z powodów, które rok po pandemii nie powinny istnieć. Dostanie się trzem platformom, bo z nich najczęściej korzystałem.

Na pierwszy ogień Frisco, z którego korzysta mi się najlepiej. Owszem, zdarzało się jakieś dziwne „przymulanie” strony, ale byłem bardzo zadowolony z ich usług, choć trudno tu mówić o jakichś specjalnie fajnych cenach. Średnio podobał mi się krótki czas przypisania rezerwacji, ale na to też jest dobry sposób – wystarczy zrobić sobie zakupy wcześniej i później przypolować na dogodny termin mając już produkty w koszyku. Szczególnie, że zwalniają się one codziennie rano. Czy raczej zwalniały, bo po ostatnich konferencjach prasowych i zapowiedziach nowych obostrzeń ludzie najwyraźniej rzucili się na stronę Frisco i wyczyścili wszystkie terminy dostawy w moim rejonie. Przez ponad tydzień zaglądałem tam 3-4 razy dziennie i zawsze tabela dostaw była „wyszarzona”. Ostatecznie zamówienie udało się sfinalizować kilka minut temu, pojawiły się bowiem 4 terminy na połowę przyszłego tygodnia. Kiedy tylko zarezerwowałem jeden i zapłaciłem za zakupy, lista na cały przyszły tydzień znów zrobiła się szara. Ciężko w takiej sytuacji planować większe zakupy, zaglądanie na stronę kilka razy dziennie to żadna frajda.

Długo korzystałem z Auchan Direct, od prawie półtora miesiąca nie jest to już jednak możliwe. Może chodzi o mój rejon, może o całą stronę – ciężko ocenić. Pewnego dnia sklep przyblokował mi jedno z zamówień – nie mogłem go ani sfinalizować, ani usunąć. A później strona przestała mnie logować – nie pomagała zmiana hasła, konto po prostu umarło. Przy próbie założenia nowego dostawałem informację, że „strona jest w budowie”. Kilka tygodni później udało się dokończyć proces i potwierdzić mailowo założenie nowego konta. Nie nacieszyłem się jednak tym zbyt długo, bo już przy pierwszej próbie rezerwacji terminu dostałem informację, że strona wciąż jest w budowie.