Apple ostrzega, że dostanie w tym roku nowego iPhone’a może być wyzwaniem

Braki na rynku elektroniki użytkowej to coś, do czego zdążyliśmy już przywyknąć. Problemy dotyczą dostępności wielu urządzeń i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się wiele w tym temacie zmienić. Opóźnienia odczuwa nawet branża motoryzacyjna. I już premiera ostatniego iPada Pro z układem M1 pokazała, że niekoniecznie da się je zdobyć tu, już, od razu – trzeba było poczekać kilka tygodni. Ale iPad Pro jest zdecydowanie bardziej niszowym produktem niż iPhone, więc nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której nowych smartfonów Apple na półkach będzie brakowało długimi tygodniami. A słowa CFO firmy, Luca’ego Maestri nie napawają optymizmem:

…spodziewamy się, że ograniczenia dostaw we wrześniowym kwartale będą większe niż te, których doświadczyliśmy w kwartale czerwcowym. Wpłyną one przede wszystkim na iPhone’a i iPada.