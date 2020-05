Po otwarciu rynku domen nawet Microsoft, Google i Facebook nie nadążają wykupować ich wszystkich

Internet to dziwne miejsce. Miejscami piękne, miejscami przerażające. W wielu okolicach jest też najzwyczajniej w świecie niebezpieczne — a pułapki kryją się niemal na każdym kroku. Kilka lat temu wspominałem chociażby o domenach wykorzystujących niemal identyczne znaki jak alfabet łaciński. Niemal — bo tak naprawdę korzystają one na wizualnym podobieństwie liter i przekierowują użytkowników do scamów:

Jeden ze specjalistów ds. bezpieczeństwa w firmie Wandera dodaje, że w ostatnich miesiącach widać ogromny wzrost „oszukańczych” domen — wiele z nich korzysta z systemu punycode. A specjaliści zauważyli też zwiększoną liczbę phishingowych ataków, które przeprowadzane są na urządzeniach mobilnych — rozmaite linki i wiadomości serwowane są wewnątrz aplikacji, a — jak już wspominałem — na mniejszych ekranach jeszcze trudniej dostrzec szczegóły na pasku adresu.

Wówczas to specjaliści bili na alarm i mówili, że aż 27% przebadanych domen to scam. Ale że internet cały czas się rozrasta, a nowych domen przybywa, to też sytuacja nie robi się o wiele ciekawsza. Dziś rano natknąłem się na ciekawą historię o zakupie domeny netflix.soy. I uprzedzając złośliwości, nie chodzi o soję (ani nawet ulubione mleko sojowe ;), a hiszpańskie wyrażenie „ja jestem”.