Żaden złodziej nie powinien czuć się bezpiecznie. Ten Zestaw do monitoringu wspiera AI

Dahua Technology nie są nowicjuszami jeśli chodzi o produkcję sprzętu służącego do nadzoru wideo. Od 2001 roku firma zajmuje się tworzeniem kamer bezpieczeństwa, kamer sieciowych i wszelkich innych urządzeń służących do zbudowania systemu monitoringu. Ja miałem ostatnio okazję sprawdzić co potrafi ich kamera oraz zewnętrzny rejestrator, a takie połączenie daje już bazę do stworzenia domowego systemu bezpieczeństwa. A w związku z tym, że poszczególne sprzęty sprawnie się ze sobą komunikują, jego rozbudowywanie jest bardzo proste.