Zadania domowe czy gra planszowa? Rodzice w czasie epidemii

Wynik zależy chyba od zaangażowania w problem w punkcie wyjścia. Badania brytyjskie pokazują, że na początku epidemii panowała zdecydowana równość między rodzicami jeśli chodzi o obowiązki domowe, zwłaszcza najgorszy: odrabianie zajęć z dziećmi. Ale równowaga chwiała się coraz mocniej w kolejnych miesiącach, aż zrobiło się zupełnie konserwatywnie. Zadania w domu są podzielone ze względu na płeć i to, co dotyczy dzieci, należy do matek. Tradycyjny podział ról.

Im młodsze dziecko, tym większe obciążenie dla matki, która zostaje w domu i cofa się zawodowo. W USA zatrudnienie matek dzieci młodszych niż 13 lat było w styczniu 2021 o 8% niższe niż rok wcześniej, co oznacza 1,5 miliona kobiet pozostających w domu. W odniesieniu do matek starszych dzieci i mężczyzn ten sam wskaźnik wyniósł średnio 5%. We wszystkich grupach brak wykształcenia koreluje z większym zagrożeniem trwałym brakiem pracy. W Ameryce Południowej sprawy mają się jeszcze gorzej, dla samotnych matek – katastrofalnie. Globalnie 3,3% kobiet i 1,7% mężczyzn straciło pracę. Dane o zakażeniach są w Polsce ostatnio pocieszające, ale to przecież nie koniec. Według danych UNESCO zamknięcie szkół w krajach objętych epidemią trwało średnio 29 tygodni, jak oblicza tygodnik „The Economist” w USA i Europie tylko czterech uczniów na dziesięciu korzysta w tej chwili ze szkoły w pełni stacjonarnej.