„Zabawa w chowanego” już w czwartek w TVN. Sekielscy oferują nadawcom darmową licencję

Zabawa w chowanego to głośna kontynuacja równie głośnego filmu Sekielskich – Tylko nie mów nikomu. Premiera produkcji miała miejsce w sobotę. Film był i jest wciąż dostępny na oficjalnym kanale na YouTube Sekielskiego. W chwili, w której piszę ten tekst, produkcja zebrała już 5 milionów wyświetleń. Dla wielu to jednak wciąż za mało na film o tak istotnej treści. W najbliższy czwartek (21 maja) powtórzona zostanie praktyka, którą zastosowano w przypadku części pierwszej. Zabawa w chowanego zostanie wyemitowana w telewizji TVN.

Zabawa w chowanego w czwartek o 21:25 w TVN

5 mln. widzów „Zabawy w chowanego” na YT, a premiera telwizyjna już w czwartek, o godz. 21:35 w TVN. Brawa za odwagę. Zachęcam innych do zgłaszania się po DARMOWĄ licencję. — Marek Sekielski (@MarekSekielski) May 19, 2020

Tylko nie mów nikomu zostało w zeszłym roku wyemitowane przez stacją TVN oraz Telewizję WP. Obie stacje ówcześnie pokazały go o godzinie 23. TVN odnotował 2,2 miliony oglądających, WP – 170 tysięcy. Na ten moment do emisji Zabawy w chowanego zadeklarowało się TVN, wybierając wcześniejszą godzinę, co może przyczynić się do wygenerowania jeszcze większej oglądalności niż w przypadku pierwszej części. Wypuszczenie filmu w telewizji jest szansą na obejrzenie go osobom, które na co dzień nie oglądają treści w internecie i nie są do tego przyzwyczajeni. Wśród nich z pewnością znajdą się osoby starsze oraz te z ograniczonym dostępem do internetu.

Zabawa w chowanego rysuje nam obraz kompletnego braku zmian w kwestii pedofilii w kościele, jaki zaobserwowano po emisji pierwszej części. Mimo głośnych deklaracji polityków, sytuacja wciąż jest wyjątkowo trudna. Nowy dokument skupia się się głównie na sprawie jednego oprawcy. Wracamy także do opowieści znanych nam z pierwszej części filmu. Nie brakuje materiałów z sal sądowych oraz rozmów z księżmi i biskupami z ukrytych kamer. Film ponownie pokazuje problem z docieraniem do prawdy i sprawiedliwości. Wszystko toczy się za zamkniętymi drzwiami, wszystko zamiatane jest pod dywan na szkodę ofiar.

Sekielscy zapowiedzieli również trzecią część dokumentu, która ma zająć się kryciem przestępstw pedofilii przez Watykan i Jana Pawła II. Tym samym zakończą serię filmów o pedofilii wśród duchownych. Sekielscy są w trakcie zbierania pieniędzy w serwisie Patronite na realizacje zagranicznego i am bitnego projektu. Obecnie projekt jest w faze zbierania materiałów i robienia researchu, zdjęcia nie ruszają – również ze względu na pandemię. W trakcie realizacji jest również film o SKOK-ach.