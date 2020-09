Za kilka lat agenci ubezpieczeniowi stracą swoją pracę. To nie dzikie przepowiednie, a fakty

Mój dobry znajomy oddawał jakiś czas temu auto do dilera. Procedura teoretycznie prosta jak budowa cepa. Przyjeżdża się we wskazane miejsce na umówioną godzinę. Tak samo postępuje rzeczoznawca z firmy niezależnej od sprzedawcy, dokonuje oględzin, sprawdza stan pojazdu, a następnie tworzy raport na podstawie którego były posiadacz samochodu musi dokonać ewentualnej dopłaty za uszkodzenia, które nie są zakwalifikowane jako normatywne. Problem w tym, że z reguły osoba dokonująca oględzin ma kontakty u danego dilera (żegnamy się z bezstronnością) no i też musi jeździć z miejsca na miejsce co sprawia, że często nie z jego/jej winy po prostu spóźnia się albo nie dociera tam gdzie trzeba. Warto też pomyśleć o zdrowiu tych ludzi. Może i byliśmy świadkami lockdownu i świat zwolnił, ale się nie zatrzymał i oględziny trzeba było wykonywać.

Czemu o tym mówię? W sieci znajdziecie dużo artykułów, że za ileś tam lat ludzie, którzy pracują w branży X zostaną w pełni zastąpieni przez roboty albo sztuczną inteligencję. Z reguły myślimy o tym w perspektywie odległej przyszłości…błąd. Może się okazać, że rzeczoznawcy i konsultanci od ubezpieczeń komunikacyjnych mogą stracić swoją pracę znacznie szybciej niż nam się wydaje. Można powiedzieć, że algorytmy zaraz ich złapią.

To już się dzieje

Zgłoszenie szkody przez internet to nic nowego. Wystarczy wypełnić formularz, zrobić zdjęcia telefonem i wysłać. Myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że jest to standard od dobrych kilku lat. Dla ubezpieczycieli to też wygodne rozwiązanie. Konsultanci są w stanie przetworzyć znacznie więcej zgłoszeń w tym samym czasie. Jeśli coś się nie zgadza wtedy jadą osobiście, a jak klient chce załatwić coś bezgotówkowo to i tak dostaną dokumentację z warsztatu.