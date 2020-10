Chromebooki, jako urządzenia mają dosyć mocno „pod górkę”. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie reklamowane są głównie jako sprzęt dla uczniów i studentów, ich przydatność w codziennym życiu jest mocno kwestionowana. Głównym zarzutem jest oczywiście mocno ograniczona wydajność względem tradycyjnym maszyn z Windowsem, MacOS czy nawet Linuksem. Wszystko przez to, że programy, które są tam uruchamiane to albo bardzo ubogie wersje webowe, albo też przeskalowane Androidowe aplikacje. W żadnym z tych wypadków nie można mówić o tym, że na Chromebooku zrobimy tyle co na tradycyjnym laptopie. Nie znaczy to jednak, że Chromebooki nie mają zalet. Są dosyć tanie i potrafią działać bardzo długo na zasilaniu bateryjnym, dzięki zastosowaniu dużo słabszych podzespołów. Jednak kwestią czasu było to, zanim ktoś przyzna, że ChromeOS nie za bardzo nadaje się do profesjonalnych zastosowań i zechce uruchomić na Chromebooku aplikacje z Windowsa.

Tak powstało Parallels Desktop, zamieniające Chromebooka w maszynę z Windowsem… tak jakby

Projekt Parallels Desktop nie jest nowy, sam opisywałem tę koncepcję kilka miesięcy temu. Teraz, kiedy oprogramowanie wyszło na Chromebooki, wiemy dokładnie, na jakiej zasadzie działa. Sam program kosztuje 70 dolarów za licencję na jedno stanowisko (nie wliczając w to licencji na sam system Windows 10). Pozwala on za pomocą jednego kliknięcia uruchomić maszynę wirtualną, która działa pod kontrolą Windowsa. I to w sumie tyle. Póki co bowiem, funkcjonalność jest bardzo ograniczona (nie działają chociażby porty USB czy kamerka internetowa). Dodatkowo, możliwość emulowania systemu Windows jest zarezerwowana wyłącznie dla droższych Chromebooków (tych z 8/16 GB pamięci RAM, procesorami i5/i7 i, zapewne, odpowiednio pojemnym dyskiem, by pomieścić dwa systemy).