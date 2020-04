Z WiFi 6 i routerem TP-Link Archer AX11000 zagracie jak na kablu

WiFi 6, funkcjonujące również pod nazwą IEE 802.11ax to najnowszy standard łączności bezprzewodowej, działający w pasmach 2,4GHz oraz 5GHz. Oferuje znacznie szybszy transfer, szczególnie w obliczu łączenia się bezprzewodowo nie jednego, ale wielu urządzeń. Standard ax pozwala w teorii rozwinąć prędkość rzędu 10Gb/s, choć oczywiście w domowych warunkach ograniczeniem będzie przede wszystkim sam dostęp do internetu, który większość z nas ma zdecydowanie wolniejszy.

WiFi 6 to jednak przede wszystkim większa przepustowość domowej sieci bezprzewodowej, co jest odpowiedzią na zmieniające się realia. Sam mam u siebie w domu wpiętych kilka urządzeń, więc obłożenie jest dość duże, dlatego chętnie przywitam każde usprawnienie, które będzie dostosowane do mojej aktualnej sytuacji. Warto też pamiętać, że posiadanie routera czy karty obsługującej WiFi 6 oznacza, że urządzenia będą też świetnie radzić sobie ze starszymi standardami łączności bezprzewodowej.

Jednym z routerów, które obsługują WiFi 6 jest TP-Link Archer AX11000, który firma dedykuje przede wszystkim graczom. I choć mnogość złącz do podłączenia przewodowego zachęca do korzystania z urządzenia w ten sposób, to jednak obsługa IEEE 802.11ax kusi, by jednak zdecydować się na podłączenie bezprzewodowe.