Moje pierwsze wątpliwości, co do wyników pomiarów na Speedtest.pl wzbudziły wyniki Plusa wykonane we wrześniu 2019 roku, według których średnia prędkość przy pobieranych danych wyniosła 14,92 Mb/s, a już miesiąc później przy zbliżonej liczbie testów, średnia ta skoczyła do 19,54 Mb/s.

SpeedTest.pl – Wrzesień 2019 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping Liczba testów T-Mobile 24,21 Mbps 8.01 Mbps 46 ms 26586 Orange 23.59 Mbps 8.48 Mbps 40 ms 38349 Play 22.62 Mbps 6.77 Mbps 47 ms 48054 Plus 14.92 Mbps 6.08 Mbps 43 ms 44019

SpeedTest.pl – Październik 2019 Prędkość pobieranych danych Prędkość wysyłanych danych Ping Liczba testów T-Mobile 24,41 Mbps 8.26 Mbps 44 ms 28743 Orange 24.20 Mbps 8.74 Mbps 37 ms 41544 Play 23.82 Mbps 7.21 Mbps 46 ms 52621 Plus 19.54 Mbps 7.64 Mbps 44 ms 37671

Zapytaliśmy wówczas Speedtest.pl, skąd taka rozbiezność i w odpowiedzi dostaliśmy taki komunikat:

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami w tej sprawie.

Nie wprowadzaliśmy w ostatnim czasie żadnych zmian w metodach pozyskiwania danych do rankingów mobilnych, w metodach obliczeń, ani w infrastrukturze serwerowej. W tej chwili czekamy na komentarz Polkomtela odnośnie wyników. Poinformuję mailowo, jak tylko go otrzymamy.

Publikowane przez nas średnie wyniki dotyczące Plusa nie były zaniżone. Rozpiętość wartości u operatorów mobilnych potwierdzają inne statystyki za pierwsze półrocze 2019:

Wyniki rankingu PRO Speed Test: https://uke.gov.pl/download/ gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/ 36/217/1/wyniki_mobilnych_ czerwiec_2019.jpg Wyniki przedstawione przez Pana w artykule: https://antyweb.pl/juz-wiemy- ktorzy-operatorzy-zajeli- kolejne-miejsca-w-rankingu- speedtest-od-ookla/ (różnice co do wartości średniej wynikają z metodologi tj. odrzucenia wyników ze starszych urządzeń)

Obiecanego komentarza Plusa nie otrzymaliśmy, ale skoro w tej odpowiedzi powoływano się na dane z narzędzia PRO Speed Test, również którego autorem jest twórca zwykłego narzędzia SpeedTest.pl, porównajmy je i teraz.

UKE opublikował dane za okres od grudnia 2020 roku do maja 2021 roku. Sprawdźmy więc najpierw dane za ten sam okres publikowane na Speedtest.pl. Wyniki za grudzień nie są już dostępne, skorzystałem z tych znalezionych na Telepolis.pl (bez liczby testów, stąd w tabelce uśredniłem dane z 5 miesięcy i zsumowałem).

Teraz wrzućmy w tabelkę uśrednione wyniki za te pół roku. Zwróćcie uwagę na dane odnoszące się do średniego pingu, w zasadzie są identyczne w każdym miesiącu u każdego operatora, to dziwne, ale nie niemożliwe.

SpeedTest.pl – Grudzień 2020 – Maj 2021 Prędkość pobieranych danych w Mb/s Prędkość wysyłanych danych w Mb/s Ping w ms Liczba testów – średnia z 5 miesięcy w tys. Łącznie za pół roku w tys. T-Mobile 41,82 9,60 30,17 50,4 302,4 Orange 36,84 9,76 29,67 62,6 375,6 Play 31,89 8,98 36,00 73,2 439,2 Plus 28,13 9,03 40,17 61,4 368,4

Niemożliwe za to wydają się rozbieżności w przypadku danych Plusa, a już na pewno T-Mobile przy pobieranych danych publikowanych na Speedtest.pl w porównaniu z wynikami pomiarów opublikowanych przez UKE.