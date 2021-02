YouTuber zastrzelony podczas nagrywania pranka

Pranki na YouTube to codzienność. Najszybszy sposób na szybkie zdobycie popularności w mediach społecznościowych. Im bardziej przesadzone, tym lepsze. Im bardziej wiarygodne, tym lepiej. Ale co najmniej kilka razy byliśmy już świadkami tego, że próby zrobienia żartów innym kończyły się tragicznie. I kilka dni temu doszło do kolejnej sytuacji, w której amerykański YouTuber chcący nagrać śmieszny filmik na swój kanał zginął. Nie wszyscy znają się na żartach, o czym przekonał się Timothy Wilks.