Są kanały na YouTube, gdzie komentarze czyta się z przyjemnością. Pewnie część z Was nigdy na takie nie trafiła, ale zapewniam – są. Niestety bardzo łatwo trafić też do sekcji komentarzy, która jest prawdziwym ściekiem. Wulgaryzmy, wyzwiska, hate – w dodatku w niewyobrażalnych ilościach. Ludziom po drugiej stronie monitora lub wyświetlacza smartfona puszczają wszelkie hamulce i piszą wszystko to, czego nigdy nie powiedzieliby na żywo (no chyba, że tak też zachowują się właśnie w realnym świecie). Nie ma moim zdaniem dobrego sposobu na walkę z tego typu komentarzami i nie wiem jak dobrze rozwinięty musiałby być algorytm Google żeby z nimi wygrać, szczególnie w wielu językach.

Ale YouTube walczy, a przynajmniej próbuje

Dziś Google zapowiedziało nowy mechanizm. Kiedy ktoś będzie chciał zamieścić komentarz z obraźliwą treścią, pojawi się pop-up z pytaniem, czy aby na pewno autor chce go opublikować. I tyle. Wpis nie zostanie zablokowany, to tylko sugestia YouTube, że może warto przemyśleć treść, zmienić ją lub zrezygnować z publikacji. Później wszystko po staremu – komentarz i tak będzie żył sobie w sieci czekając, aż ktoś zgłosi go do usunięcia.