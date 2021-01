YouTube dla konsol Xbox ze wsparciem HDR dostępny. Teraz czekamy na PS5

YouTube dla konsoli Xbox nareszcie z obsługą HDR

W 2021 nareszcie doczekaliśmy się wsparcia HDR w YouTube dla całej rodziny konsol Microsoftu. Nie dotyczy to wyłącznie najnowszych Xbox Series X oraz Xbox Series S, ale także starszych urządzeń: Xbox One S oraz Xbox One X. Naturalnie wsparcie w konsoli i oprogramowaniu to jedno, ale do poprawnego działania niezbędny jest też odpowiedni ekran, który wspiera tę technologię.

Co ciekawe — konkurencja wciąż każe na siebie czekać. YouTube na PS5 jest, ale wsparcia dla HDR tam nie uświadczymy. Jest to o tyle zabawne, że od kilkunastu miesięcy takowe było oferowane w poprzedniej generacji konsol. Tak, oczy Was nie myliły, na PlayStation 4 aplikacja YouTube od 2019 roku wspiera HDR, na stosowną aktualizację dla PlayStation 5 wciąż musimy czekać.

Czekam na dzień, w którym każda aplikacja VOD – niezależnie od platformy – będzie oferowała dokładnie te same możliwości

Bardzo fajna i potrzebna zmiana – zwłaszcza w kontekście cały czas widocznych różnic. Może YouTube nie jest pierwszą platformą w której zależy mi na HDR i wsparciu najnowocześniejszych technologii dźwięku. Dlatego też zamiast oglądać Apple TV na telewizorze, uruchamiam go na konsoli, gdzie potrafi więcej. To drobnostki, szczegóły, ale skoro można lepiej i ładniej, to dlaczego z tego nie skorzystać?

Źródło