Wyszukiwarka YouTube wkrótce będzie też… wyszukiwarką Google. Tylko po co?

YouTube stale rośnie. To już nie tylko serwis z zabawnymi filmikami, ale ogromna platforma, na której znajdziemy wszystko — od klipów z kotkami, po materiały naukowe i szeroko pojętą rozrywkę. Z każdym kolejnym miesiącem Google serwuje nam nowe rozwiązania, które zdaniem firmy mają wpłynąć na wygodę korzystania z serwisu. Tym razem na tapetę idzie wewnętrzna wyszukiwarka pomagająca w odnalezieniu interesującego wideo. Tylko, że już niedługo, oprócz wideo, będzie też wyświetlała wyniki wyszukiwania z tradycyjnej, tekstowej wyszukiwarki Google.

Jak informuje jeden z użytkowników serwisu Reddit, aplikacja YouTube w wersji na Androida zaczęła mu wyświetlać w wyszukiwarce wyniki z tradycyjnej wyszukiwarki Google. Po wpisaniu konkretnej frazy w pasku wyszukiwania, pod propozycjami wideo, prezentowany jest najcelniejszy wynik wyszukiwania z Google wraz z możliwością przejścia do pełnej listy w zewnętrznej przeglądarce lub aplikacji Google.

Google znów kombinuje z YouTube. Tym razem serwują nam wyszukiwarkę wyświetlającą tradycyjne wyniki odsyłające do zewnętrznych stron

Zmiana ta spotkała się z dość krytycznym odzewem ze strony komentujących, którzy uważają, że firma chce jeszcze bardziej zaśmiecić YouTube materiałami sponsorowanymi. Nie da się też ukryć, że pierwszy wynik wyszukiwania nie zawsze spełnia naszych oczekiwań, a w przypadku aplikacji YouTube szukamy przede wszystkim materiałów wideo, a nie tekstowej odpowiedzi na nasze zapytanie.

Pytanie tylko, czy Google planuje wdrożenie tej funkcjonalności na szeroką skalę, czy też tylko testuje nowe rozwiązania na dość wąskim gronie użytkowników. Czy chcielibyście widzieć w wyszukiwarce YouTube wyniki z Google? Przyznam szczerze, że dla mnie to zbędna funkcja. Jeśli szukam czegoś w serwisie poświęconym wideo, to nie potrzebuję sugestii zachęcających do wyjścia z aplikacji YouTube. Jeśli bym chciał szukać czegoś innego, to bym skorzystał z dotychczasowych rozwiązań. Nie widzę sensu wyświetlania wyników z tradycyjnej wyszukiwarki. I o ile rozumiem ruch związany ze zmianami w wyświetlaniu komentarzy, tak kombinowanie z wynikami wyszukiwania nie do końca do mnie przemawia. Liczę więc, że to tylko testy i ostatecznie rozwiązanie to nie zostanie wprowadzone dla wszystkich.

