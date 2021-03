Więcej reklam na YouTube. Serwis podpisze przedmioty widoczne w każdym wideo?

Reklama dźwignią handlu. W przypadku YouTube’a przyzwyczailiśmy się już do coraz większych dawek materiałów promocyjnych poprzedzających i przerywających oglądanie filmików, które skutecznie zachęcają wielu do zakupu YouTube Premium. Nie są też większości obce materiały, których autorzy rekomendują zakup produktów. Wkrótce jednak informacji dotyczących przedmiotów, ich nazw, cen i odnośników do sklepów w których można je nabyć… może być znacznie więcej. Wszystko to dzięki nowej funkcji, którą testują właśnie twórcy serwisu.