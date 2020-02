Zanim wam powiem, spróbujcie zgadnąć: o czym są najpopularniejsze treści związane z grami na YouTube?

Według raportów do których dotarła ekipa WIRED, siedem najpopularniejszych (to jest: cieszących się największą oglądalnością) kanałów YouTube Gaming w styczniu nie należało ani do popularnych streamerów, ani też użytkowników serwujących podpowiedzi jak poradzić sobie z pakietem zagadek po drodze. Wszystkie one zawierały automatycznie odtwarzające się materiały, które opowiadały o rozmaitych cheatach oraz hackach — nierzadko przeplatane reklamami stron internetowych które można określić najdelikatniej jako… niekoniecznie godne zaufania. I jeżeli myślicie że to jakieś odstępstwo od normy związane z noworocznymi postanowieniami o ukończeniu 52 gier, to nie tym razem. W lutym pięć (z siedmiu) najpopularniejszych kanałów to również te poświęcone cheatom i wszelkiej maści sztuczkom jak szybko zdobyć grową walutę, nabić punkty doświadczenia itd.

Zszokowani? Cóż, jeżeli kiedykolwiek trafiliście chociaż na jedno takie wideo i daliście porwać się łańcuszkowi poleceń: raczej nie powinniście być. Hipnotyzujące tło będące tak złe, że aż dobre, typografia która aż boli i muzyka którą trudno nazwać relaksacyjną. Zawsze widząc je przychodzą mi na myśl cracktra, ale bez krzty zacięcia artystycznego i ambicji — ale jak widać nie potrzebują ich, by być najpopularniejszymi w swojej kategorii.