YouTube Music kopiuje Spotify. Co weźmie następne?

Przy takiej konkurencji Spotify jeszcze przez długi czas będzie liderem

Tak, Spotify nie jest platformą idealną – sam mam wobec niej wiele zarzutów i w pełni podpisuję oburącz się pod tym, co napisał Paweł. Moje pytanie brzmi – dlaczego tak duża firma jak Google nie może użyć swoich środków, by wziąć ze Spotify to, co dla użytkownika najlepsze (np. Spotify Connect) i opakować to w dobrze wyglądającą aplikację? Bo póki co YT Music zdaje się kopiować Spotify ze wszystkimi jego przypadłościami – nieczytelnym interfejsem, propozycjami które mają się do mojego gustu jak pięść do nosa czy błędnie przypisanymi wykonawcami. No ale widać ważniejsze jest zrobienie 5 playlist z opisanych #BlackLivesMatter (yup, takie są w aplikacji) niż dobrze działającego programu.

A szkoda…

źródło: 9to5Google