Klipy na YouTube to chyba najlepsza z nowości, jakie wprowadzono

Oczywiście jest to bardzo pokraczne tłumaczenie, ale w takich zastosowaniach naprawdę się sprawdza, dlatego YouTube powinien wziąć tę sugestię pod rozwagę. Tym bardziej, że niedawno zaczął wdrażać opcję zamieszczania i wyświetlania komentarzy w konkretnych momentach – coś na wzór tego, co widzimy na SoundCloud. Wśród innych nowości na pewno wymienić też warto opcję dodania zmiany prędkości odtwarzania wideo w aplikacji YouTube na Android TV. To zadziwiające, że serwis tak długo nie wprowadzał takiej opcji na innych platformach, ale na całe szczęście już się pojawiła, więc miejmy nadzieję, że stosunkowo niedługo pojawi się także w YouTubie na innych smart TV.

Klipy na YouTube sprawdzą się w wielu sytuacjach

Na tym jednak nie kończą się nowości, bo coraz większa liczba użytkowników YouTube’a dysponuje dostępem do tak zwanych Klipów. Nie, nie jest to nic podobnego do Shorts, czyli podróbki Instagrama czy TikToka, która ma sprawiać, że będziemy spędzać w aplikacji jeszcze więcej czasu. Klipy bazują bowiem na treściach już udostępnionych w serwisie i nie są dodatkowym narzędziem dla twórców, lecz bardzo fajnym rozwiązaniem dedykowanym użytkownikom.