Jakich filmów ludzie nie chcą oglądać? Tych, które poleci im YouTube

Oczywiście, wspomniane badanie nie jest miarodajne, ponieważ nie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie, ani także nie sprecyzowano w nim, co to oznacza żałować oglądania danego filmu. Jeżeli jednak weźmiemy najbardziej ogólną definicję tego stwierdzenia, to jawi nam się dosyć kompromitujący obraz YouTube’a. Google na swoich konferencjach zapowiada już przecież popularyzację komputerów kwantowych oraz sztucznej inteligencji, która ma nam pomóc w każdym aspekcie życia, a tymczasem ich platforma, która najbardziej może skorzystać z rozwiązań sztucznej inteligencji i która do tego celu zbiera tony danych o użytkownikach, nie jest w stanie wywiązać się z podstawowego zadania, jakim jest wybór odpowiedniego dla użytkownika filmu z wręcz nieskończonej biblioteki treści.

Co więcej – póki co nie zapowiada się, by coś się w tym aspekcie zmieniło. Na apokalipsę spowodowaną przez zbuntowaną SI musimy więc chyba jeszcze trochę poczekać.

Źródło