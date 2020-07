Your KAYA pokazuje, że subskrypcja przedmiotów pierwszej potrzeby to świetny biznes

Modele subskrypcyjne nie nudzą się klientom. Netflix czy Spotify święcą triumfy popularności, a my chcemy jeszcze więcej. Trend ten pojawia się w coraz to większej liczbie dziedzin naszego życia. Znamy diety pudełkowe, długoterminowe najmy samochodów czy usługi pokroju Uplay+. A jest przecież tego dużo więcej! Model się sprawdza – zarówno z punktu widzenia klientów jak i sprzedawców. Światowa pandemia również pokazała, że subskrypcje to przyszłość. Wielkie usługi tego pokroju zaliczały tylko wzrosty, jeszcze bardziej rozwijając tę branżę. Stawiamy na wygodę również w branżach, które wcześniej kojarzyły się z produktami kupowanymi głównie stacjonarnie. Chcemy nie martwić się, czy aby na pewno produktu pierwszej potrzeby w pewnym momencie nam nie zabraknie, stawiamy na bezpieczeństwo transakcji. Z tego wszystkiego korzysta marka Your Kaya, która pokazuje Polkom i Polakom, jak jeszcze mogą funkcjonować nasze abonamenty.

Eko produkty do higieny intymnej rozwijają branżę subskrypcyjną

Polska marka ekologicznych produktów higieny intymnej Your KAYA ogłosiła właśnie, że liczba subskrybentek, które zamówiły cykliczne, comiesięczne wysyłki, wzrosła pomiędzy styczniem a majem aż o 730%. Wygląda też na to, że trend się utrzyma. Coraz chętniej kupujemy online, ponieważ jeszcze niedawno byliśmy do tego zmuszeni. Wiele osób odkryło, jakie to wygodne i proste. Sklepy wciąż nie funkcjonują tak, jak robiły to przed erą koronawirusa. Wciąż dotykają nas pewne niedogodności wynikające z dbałości o nasze bezpieczeństwo. Nie ma ich natomiast w sprzedaży internetowej.

Model subskrypcyjny Your KAYA

Konsumentki Your KAYA mogą korzystać z łatwej konfiguracji zestawu produktów dostępnych w subskrypcji. Wystarczy zaznaczyć, że chcą je otrzymywać raz w miesiącu, na kilka dni przed spodziewaną miesiączką. Paczki przychodzą regularnie pod wskazany adres, a płatność pobiera się automatycznie przed realizacją kolejnej wysyłki. W każdym momencie można edytować swoje zamówienie, dołączając lub usuwając niepotrzebne produkty, zmieniając częstotliwość dostawy i wybierając inną datę kolejnej wysyłki.

5 mln zł na polski startup. Eko produkty do higieny intymnej zdecydowanie są warte rozwoju

Jak przekazała mi przedstawicielka marki Your KAYA, w trakcie lockdownu kobiety z dużo większym zainteresowaniem poszukiwały higienicznych produktów pierwszej potrzeby w internecie. Kiedy spojrzymy na dane Google Trends z ostatnich miesięcy, okaże się, że w tygodniu między 8 a 14 marca, a więc na samym początku lockdownu, liczba wyszukiwań hasła „podpaski” była rekordowa na przestrzeni ostatnich 15 lat. Co ciekawe, jednocześnie wyraźnie spadło zainteresowanie tamponami. Te dane pokrywają się z wynikami sprzedażowymi Your KAYA. Produkty do higieny intymnej nie są czymś, czego możemy sobie w danym miesiącu nie kupić. O ile w trakcie lockdownu większość z nas nie zawracała sobie głowy kupnem nowych zabawek czy gadżetów, tak wszyscy przecież pamiętaliśmy o jedzeniu i, słynnym już, papierze toaletowym. Sklepy oferujące produkty higieniczne były otwarte, ale korzystanie z nich było, jakie było. Nic dziwnego, że tak wiele kobiet postanowiło spróbować kupić najpotrzebniejsze rzeczy właśnie przez internet. I udało się!

Coraz częściej stawiamy na jakość i wygodę, ale i ekologię. Wszystkimi z tych przymiotów szczyci się marka Your KAYA. Model subskrypcyjny nie musi dotyczyć wyłącznie rozrywki czy codziennej diety. Skoro śmiało zamawiamy do domów paczki pełne gadżetów geekowskich, opłacamy możliwość oglądania seriali i wynajmujemy sprzęty, czemu mielibyśmy w ten sposób nie robić pozostałych cyklicznych zakupów? Nowy trend jest zdecydowanie wart uwagi. Wciąż z zainteresowaniem będę przyglądała się poczynaniom Your KAYA oraz innych marek, które w podobny sposób próbują rozwinąć kolejny segment rynku, który tylko czeka na dopieszczenie.