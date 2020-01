„Rosyjski Google” podwiezie Ci zakupy do domu. Za darmo, w kwadrans

W Polsce nie jesteśmy w stanie tego odczuć, bo Yandex nie jest firmą dobrze znaną w naszym kraju. Ale czy wiecie o tym, że Yandex już teraz świadczy w Rosji usługi takie jak: dowożenie jedzenia do domu, świadczenie usług transportowych za pomocą nowoczesnych kanałów klienckich i wiele, wiele innych. W sprzedaży ogółem, Yandex może pochwalić się sprzedażą na poziomie 2 mld dolarów w ciągu tylko dwóch lat, przy bardzo ograniczonym mimo wszystko rynku. Yandex jest doskonale rozpoznawalny, jest rosyjską firmą i nikomu nie przeszkadza. Rosjanie, głównie ci w Moskwie, z otwartymi rękami witają „Lavkę” – czyli usługę dostarczania zakupów do domu. Szybko i bez opłat.

Czytaj również: Yandex Browser. Piękna to rosyjska myśl technologiczna

Yandex ma kilka magazynów pod Moskwą, w których trzyma dostępne w usłudze towary. Klient loguje się do sklepu, zamawia konkretne rzeczy i już po chwili, pracownik kompletuje jego zamówienie. Wystarczy tylko przetransportować do niego siatki z zakupami, ściągnąć pieniądze z karty i voila. Gotowe. Nie musimy ruszać się z domu, nie zapłaciliśmy za dostarczenie pożądanych dóbr do domu. Do końca tego roku, Yandex chce mieć w okolicach Moskwy około 200 takich magazynów. W kolejce miast do podbicia jako pierwszy ujawnia się Sankt Petersburg.

Kto dowozi do domu takie zakupy? Pracownicy Yandeksa na rowerach – dostosowanych do tamtejszych zim. Co ciekawe, co piąty taki pojazd jest wspomagany elektrycznie. Dostawca potrzebuje średnio około 10 minut na to, aby dostać się do konkretnego klienta. W razie większego obłożenia, czas ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu. Yandex unika natomiast samochodów, które w korkach mogą mieć ogromne problemy z dotarciem do klientów: rower jest lepszy, bo część niedrożności ruchu drogowego jest w stanie ominąć. Jedynie w „godzinach szczytu” może się okazać, że Yandex odrzuci nasze zamówienie – w przypadku znośniejszych pór dnia, nie ma żadnego problemu, nawet z najmniejszymi zamówieniami z usługi „Lavka”.