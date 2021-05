Yahoo po raz kolejny sprzedane. Właścicielem firma, która obecnie zarządza… kasynem w Las Vegas

Myślę, że pod względem historii, mało firm może pochwalić się takimi perypetiami jak Yahoo. Założona w 1995 roku firma swego czasu była gigantem światowego IT i kiedy Microsoft zaoferował kupno Yahoo za ponad 40 miliardów dolarów, właściciele uznali, że jest to zdecydowanie zbyt niska kwota. Niestety, nietrafione inwestycje i ogólny brak rozwoju w połączeniu z bardzo ostrą konkurencją sprawiły, że na przełomie pierwszego i drugiego dziesięciolecia XXI wieku pozycja Yahoo zaczęła się rozpadać niczym domek z kart. Finałem było kupno przez Verizon w 2017 r. za ponad 4 miliardy dolarów. Oczywiście – jest to olbrzymia kwota ale wręcz nieporównywalna do tego, czego właściciele Yahoo żądali jeszcze 10 lat wcześniej. Wtedy też Yahoo zostało połączone z dostawcą internetu AOL (America Online) by stworzyć markę Oath Inc, na którą łącznie Verizon wydało prawie 9 mld dolarów. Teraz właśnie Oath, w międzyczasie przemianowane na Verizon Media, zostało sprzedane za połowę tej kwoty.

Yahoo i AOL w rękach Apollo Global Management. Cena znowu w dół

Apollo Global Management to firma inwestycyjna, która głównie zajmuje się finansowaniem typu Private Equity. Na swoim koncie ma też kilka głośnych przejęć, m. in. od marca tego roku należy do niej sławne kasyno The Venetian w Las Vegas. To właśnie Apollo zdecydowało się na kupno od Verizon ich działu medialnego, w którym obok Yahoo i AOL znajdują się chociażby takie serwisy jak TechCrunch and Engadget. Wartość całej transakcji ma wynosić 5 mld dolarów, czyli nieco ponad połowę tego, ile Verizon zapłacił za te podmioty 4 lata temu. Wartość Yahoo ciągle więc spada i Verizon wyraźnie nie miało pomysłu, co z tym faktem zrobić. Z drugiej strony – ciężko się było spodziewać innego rezultatu, ponieważ należący do nich Tumblr został niedawno sprzedany za śmiesznie niską cenę 3 mln dolarów, podczas gdy Yahoo 10 lat wcześniej zapłaciło za niego ponad miliard dolarów.