Xperia 1 III – oto co wiemy o superflagowcu od Sony

Sezon na nowe smartfony w pełni. Swoją propozycje niedawno pokazał OnePlus, z początkiem roku oczywiście przywitaliśmy Samsunga, a i Xiaomi i Motorola nie próżnują. Dlatego naturalnie, że reszta producentów nie będzie chciała być w tyle, oferując klientom zeszłoroczne modele. Jednym z takich producentów jest Sony, które ze swoją linią 1 prezentuje kolejny flagowy model. Co o nim wiemy?

Sony Xperia 1 III – czego możemy się spodziewać?

Jeżeli chodzi o wygląd nowych Xperii, nikt nie ma złudzeń, że nie będziemy mieli tutaj rewolucji w stosunku do poprzednich dwóch inkarnacji smartfonów. Xperie zapewne zachowają swój bardzo wydłużony kształt, ekran w proporcjach 21:9 i wyjątkowy w porównaniu do innych urządzeń design. I to akurat plus, ponieważ dzięki temu telefony się wyróżniają. Jeżeli chodzi natomiast o to, co pod maską – tutaj przecieki wskazują, że będziemy mieli do czynienia z flagowcem kompletnym. Za działanie będzie odpowiadał, oczywiście, Snapdragon 888, któremu towarzyszyć będzie 12 bądź 16 GB pamięci RAM, a także 256/512 GB pamięci wewnętrznej – można spokojnie założyć, że UFS 3.1. Dużą zaletą telefonu ma być natomiast ekran – tutaj Sony ma postarać się o OLEDowy wyświetlacz 4K z 10-bitową głębią kolorów i odświeżaniem 120 Hz.

Oczywiście – flagowiec Sony nie mógł się obejść bez topowych aparatów. Od lat już Sony adresuje swoje smartfony do osób, które chcą od mobilnej fotografii czegoś więcej. Niestety, nie wiemy tu zbyt wiele o aparatach. Jedynym znaną sugestią jest to, że Sony w swoim zestawie aparatów wykorzysta soczewkę peryskopową, prawdopodobnie by osiągnąć spore przybliżenie rzędu dziesięciokrotnego zoomu.

Sony Xperia 1 III – kiedy premiera?

Jak wynika z informacji podanych przez samo Sony, premiera nowych produktów czeka nas już niedługo. 14 kwietnia w Japonii zorganizowana została konferencja, na których firma pokaże nowe produkty, w tym najprawdopodobniej właśnie nową Xperię 1 III. Czy wraz z nią pokazane zostaną pozostałe modele – 5 III i 10 III? O tym przekonamy się już za 2 tygodnie.