Metalowa walizka Xiaomi jest droższa niż wiele ich smartfonów. Czy za tą ceną idzie jakość?

To nie jest Xiaomi jakie znałem dotychczas

Smartfony Xiaomi to zupełnie nie moja bajka. Ale okazuje się, że im bardziej analogowe gadżety od producenta, tym bardziej się z nimi lubię. Przenośna lampka biurkowa to sprzęt, z którego korzystam na co dzień — podobnie zresztą jak z ich termometru. Metalowa walizka Xiaomi kosztuje więcej, niż wiele smartfonów z ich oferty — i nie oszukujmy się, to nie są małe kwoty. Zwłaszcza jeżeli zestawimy ją z ponad 2x tańszymi, klasycznymi, walizami firmy, które też wydają się być w porządku. Ale faktem jest że nie ważne czy to Xiaomi czy to Rimowa — za lepsze jakościowo rzeczy trzeba zapłacić. Pamietam że jeszcze kilka lat temu importując ją z Chin, można było zamknąć się w około 500 złotych — teraz nawet i tam nie ma co liczyć na takie ulgi. Ale jeżeli poszukujecie solidnej walizki która przetrwa niejedną podróż, prowadzi się wygodnie i cicho, a przy okazji nie zrujnuje waszego budżetu jak klasyczna Rimowa (ich kabinówka to wydatek rzędu 840 euro) — warto się zainteresować. Może nie będzie tak stylowa i towarzysze podróży nie będą patrzeć na nią z zazdrością, ale w kwestii użyteczności niczego jej nie brakuje. Zapewni wygodną podróż i bezpieczny transport. A przecież o to chodzi, prawda?