Xiaomi Roidmi Eve Plus, czyli odkurzacz ze sterylizującą stacją dokującą i mopem

W centralnej części wierzchniej strony obudowy mamy czarną wyspę, w którą wtopiono panel z trzeba przyciskami. Służą one do włączania/wyłączania robota, powrotu do stacji dokującej oraz trybu sprzątania w konkretnym miejscu. Zaraz obok przycisków mamy wieżyczkę z wbudowanymi sensorami laserowymi LDS 4.0 służącymi do mapowania otoczenia.

Boczne krawędzie wyposażono w czujniki podczerwieni zapobiegające zderzeniom. Frontalna część ma dodatkowo gumową listwę, która ma zapobiegać obijaniu mebli. Z tyłu widoczne są natomiast srebrne złącza do stacji dokującej oraz wykonany z przeźroczystego plastiku zbiornik 2 w 1 na wodę do mopowania (250 ml) oraz zanieczyszczenia (300 ml). Nie musimy się przejmować jego niewielką pojemnością, bo za regularne opróżnianie odpowiada stacja dokująca, do której przejdziemy za chwilę.