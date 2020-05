Xiaomi Redmi Note 9S

Smartfony z serii Redmi, w tym też Redmi Note 9S to bardzo dobry stosunek ceny do jakości i kompletnie nie dziwię się ich popularności w naszym kraju. Za naprawdę rozsądne pieniądze można kupić bardzo dobry telefon, czego Redmi Note 8 Pro był tego doskonałym przykładem. I w moim materiale często się do niego odnoszę, w końcu okrzyknąłem go królem swojej półki cenowej. Czy Redmi Note 9S jest od niego lepszy? Nie, a kosztuje tyle samo więc klienci mogą mieć trudny orzech do zgryzienia. O ile w ogóle połapią się w tym, który smartfon jest następcą którego – bo ja już się trochę pogubiłem. Tak czy inaczej, zapraszam na test.

