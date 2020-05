Recenzja Xiaomi Redmi Note 9S. Sprzeda się świetnie, ale lepiej wybrać…

Ekran w Xiaomi Redmi Note 9S

Wyświetlacz to IPS o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1080 na 2400 pikseli. Jest ogromny, no ale skoro telefon ma w nazwie Note, to chyba nikt nie spodziewał się czegoś innego. Ale po co Xiaomi powiększało go względem Redmi Note 8 Pro? Tamten smartfon był wygodniejszy w użyciu w praktycznie każdym względzie, więc za decyzją nie idzie żadne logiczne wytłumaczenie. Sam ekran natomiast, jak na IPS-a oczywiście, prezentuje się bardzo dobrze. 395 ppi, dobre kąty widzenia, jasność maksymalna, widoczność w dużym słońcu oraz odwzorowanie kolorów. Drobny minus to delikatna łuna wokół przedniego aparatu, który przybrał tu formę ustawionej centralnie dziurki w ekranie. Oczywiście trochę szkoda, że dostaliśmy jedynie 60Hz, ale w tej półce cenowej nie będzie to standardem jeszcze długo i jedno Realme 6 wiosny nie czyni. Na plus też oczywiście fabryczna folia na wyświetlaczu – siedzi konkretnie, więc zostawcie ją tam tak długo, jak to tylko możliwe. Ekran obsługuje też technologię HDR10+, przez co przyjemnie ogląda się na nim vod ze wsparciem tego systemu, ja akurat testowałem na Netfliksie i daje radę.