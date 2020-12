Nowy Android 11 z MIUI 12 dla telefonów Xiaomi, Redmi i POCO – kiedy aktualizacja?

Otwieraniu czy usuwaniu aplikacji towarzyszą świetne animacje, którym ewidentnie poświęcono mnóstwo czasu i pracy. Jednak, jak zawsze w przypadku Androida, posiadacze smartfonów wymienionych producentów będą mogli dostosować jego interfejs do własnych oczekiwań. Autorzy oprogramowania wprowadzili także rozbudowany multitasking, nowe gesty i… ciemny motyw 2.o, na który czekało tak wiele osób. Jest też opcja „super wallpapers”, czyli animowane i interaktywne tapety. O wszystkich nowościach w MIUI 12 przeczytacie tutaj.

Aktualizacja MIUI 12 dla Xiaomi, Redmi i POCO – kompatybilne modele

Niedługo po ogłoszeniu aktualizacji ogłoszono, jakie modele otrzymają aktualizację, a teraz nadszedł czas na sprawdzenie, na jakim etapie jest to uaktualnienie. Już teraz MIUI 12 powinien być dostępny do pobrania na modelach Redmi Note 9 and Mi 10. Poniższa lista zawiera wszystkie modele, które otrzymają aktualizację:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi A3

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO M2 Pro

Xiaomi Mi 11 – co wiemy o nowym chińskim flagowcu?

Co ważne, sporo modeli już otrzymało aktualizację, więc jeśli jeszcze jej nie posiadacie, to powinniście udać się do ustawień systemowych i sprawdzić, czy manualnie możecie ją pobrać. Chodzi o następujące smartfony:

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 UD

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Źródło: AndroidCentral