Xiaomi przedłuża gwarancję na swoje smartfony

O tym, że aktualna sytuacja w Polsce jest dość trudna, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Co chwila słyszymy o nowych zakazach, ale nawet gdyby ich nie było, ograniczenie kontaktu z innymi ludźmi, a co się z tym wiąże wychodzenie z domu lepiej ograniczyć. To samo tyczy się serwisów – które dodatkowo mogą pracować w innym trybie, co wiąże się też oczywiście z wygodą korzystania z ich usług. I tak naprawdę każda inicjatywa firm, która ułatwi nam życie jest mile widziana.

W związku z obecną sytuacją w Polsce Xiaomi zdecydowało się na kolejne udogodnienia dla klientów. Smartfony Xiaomi z oficjalnej polskiej dystrybucji, których gwarancja kończy się w terminie od 15 marca do 15 kwietnia 2020 roku, będą miały ją przedłużoną o kolejne trzy miesiące – z 24 do 27 miesięcy. W celu złożenia ewentualnej reklamacji wystarczy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym Xiaomi. Kontakt znajduje się pod adresem: https://www.ccsonline.pl/. Cały proces prowadzony jest w formule door to door.

– czytamy w informacji prasowej polskiego oddziału Xiaomi

Dostajemy więc nie tylko dodatkowe 3 miesiące gwarancji na smartfona (oczywiście najlepiej nie musieć z niej w ogóle korzystać i po prostu cieszyć się dobrze działającym sprzętem), ale również door-to-door, czyli ewentualne oddanie urządzenia do serwisu nie będzie się wiązać z koniecznością odwiedzania placówki.

Dodatkowo warto przypomnieć, że obecnie wszystkie stacjonarne sklepy Mi Store na terenie Polski są zamknięte. Jeśli jednak chcecie skorzystać z ich oferty, urządzenia chińskiej firmy kupicie na stronach mi-home.pl, mi-store.pl oraz mimarkt.pl. Do 29 marca trwa również akcja promocyjna więc warto zajrzeć na aktualne oferty, pewnie uda się kupić niektóre smartfony w lepszych cenach.

źródło: informacja prasowa