Oczywistym wydaje się więc pytanie – po co taka konstrukcja została wymyślona? Jak doczepiany ekran miałby przyczynić się do polepszenia doświadczeń podczas korzystania z urządzenia. Pierwszym i jedynym pomysłem, który przychodzi mi do głowy (i chyba najbardziej sensownym) to wymiana modułu ekrany po jego uszkodzeniu. W końcu, kiedy dziś upuścimy na podłogę nasz telefon, to najczęściej nie ma co nawet z niego zbierać, ponieważ uszkodzeniu ulega nie tylko przednie szkło, ale i sama matryca, czyniąc urządzenie niefunkcjonalnym. W przypadku modułowej budowy użytkownik (teoretycznie) mógłby kupić sam moduł ekranu i naprawić telefon samodzielnie. Tę optymistyczną przyszłość nieco psują jednak pytania – jak taka konstrukcja wpłynie na trwałość samego urządzenia. Co, jeżeli zniszczeniu/zużyciu ulegną zaznaczone na rysunku klipsy trzymające moduł ekranu? Co w przypadku, jeżeli do zaznaczonych na szkicu konektorów dostanie się woda? To wszystko są bardzo realne problemy, które Xiaomi będzie musiało rozwiązać, jeżeli chce, by taki pomysł w ogóle mógł zaistnieć na rynku.

Chyba, że cel odczepianego ekranu jest inny. Co o tym sądzicie?

Źródło