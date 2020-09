Gdyby te nowości Xiaomi trafiły do Polski byłyby hitem

Zerknijmy od razu na pokazanego smartwatcha Mi Watch Revolve, który jest łudząco podobny do sprzedawanego w Chinach Mi Watch Color. Z daleka można by te zegarki pomylić z wieloma innymi modelami od innych producentów, ale do tego już chyba przywykliśmy. Średnica ekranu wynosi 1,39 cala i jest on wykonany w technologii OLED. Współczynik PPI (pikseli na cal) wynosi 326, więc całkiem sporo. Według zapowiedzi Xiaomi czas pracy na jednym ładowaniu wynosi około tygodnia, co w świecie smartwatchy byłoby wręcz błogosławieństwem, bo niemalże przywykliśmy do zaledwie doby.

Na grafikach promocyjnych można wypatrzeć inną platformę, niż Wear OS (za czym, między innymi, może się kryć tak długi czas pracy na baterii), ale nie zostało podane wprost z jakim system będziemy mieć do czynienia. Na pierwszy rzut oka przypomina on rozwiązania z Amazfitów. Zegarek trafi do sprzedaży w październiku i będzie go można kupić w Indiach za około 150 dolarów. Czy gdyby kosztował w Polsce poniżej 700 złotych byłby atrakcyjnym produktem?

