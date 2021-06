W zestawie znajdziemy pompkę, pokrowiec, igłę do pompowania piłki oraz przejściówkę do wentyli Presta. Skromny, ale uniwersalny zestaw, którym napompujemy wspomnianą piłkę, opony w rowerze, skuterze i samochodzie. Takie też cztery predefiniowane ustawienia znajdziemy w menu urządzenia, a przełączanie się między nimi wymaga jedynie wciśnięcia skrajnie prawego przycisku na obudowie. Możemy pompować opierając się na wartościach w Barach, ale również PSI, w razie czego w pudełku znajdziecie książeczkę/instrukcję, w której umieszczono tabelę z proponowanymi wartościami ciśnienia w oponach dla rowerów, hulajnóg, motocykli, samochodów i piłek. Nie jest to standardem, ale na moich oponach rozpisano maksymalne dopuszczalne wartości, w razie czego wszystko znajdziecie również w sieci. Zaproponowane przez urządzenie wartości ciśnienia można oczywiście zmieniać, naciskając przycisk plus lub minus – co ważne, kiedy Xiaomi Air Pump napompuje oponę do ustalonej ustawienia, automatycznie się wyłączy. Nie trzeba więc pilnować sprzętu z obawą, że przesadzi i zniszczy dętkę.