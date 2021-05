Nie jeden, a trzy nowe tablety Xiaomi. Chińczycy powalczą o rynek

Wydawać by się mogło, że rynek tabletów zdominowany jest przez dwóch producentów: Apple i Samsung. Obie firmy stale rozwijają ofertę własnych urządzeń z ekranami, którym bliżej jest do laptopów niż smartfonów. Konkurencja, choć stosunkowo liczna, nie może się przebić. I to mimo starań przy oferowaniu użytkownikom ciekawych rozwiązań. Półka premium, bo raczej tak można nazwać poziom, który osiągają najdroższe tablety od Apple i Samsung, jest dla nich całkowicie nieosiągalna. Nie oznacza to jednak, że nie ma chętnych dogonienia największych graczy. Ambicje ma Xiaomi, które według doniesień XDA Developers, ma pracować nad trzema modelami tabletów mogących konkurować z iPadami Pro i Galaxy Tab S. I choć informacje z XDA nie są specjalnie nowe, tak przyszłe tablety Xiaomi mogą przyciągnąć uwagę tych, którzy nie lubią amerykańskiej i koreańskiej firmy.

Nasza zapowiedź Xiaomi Mi Pad 4 z 2018 r. była pozytywna. Tablet z 8-calowym ekranem o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli może nie robi teraz żadnego wrażenia, ale dzięki przystępnej cenie miał trafić do osób, które nie chcą wydawać sporych pieniędzy na urządzenie pełniące głównie funkcje multimedialne. W tym samym roku otrzymał on rewizję w postaci Mi Pad 4 Plus z 10,1-calowym ekranem. W ostatnim mówi się wiele na temat jego następcy. To Xiaomi Mi Pad 5 dostępny w trzech wersjach i oferujący rozwiązania zbliżone do najdroższych tabletów dostępnych na rynku. Pierwsze informacje o nich pojawiły się już w zeszłym miesiącu — głównie za sprawą wzmianek w aplikacjach systemowych nowej wersji MIUI (12.5).

Xiaomi Xiaomi Mi Pad 5. Trzy nowe tablety coraz bliżej

Mowa jest tu o trzech modelach o kodowych nazwach: Enuma, Elish i Nobu odwołujących się do mitologii babilońskiej. Dwa pierwsze tablety działać mają najprawdopodobniej w oparciu o Snapdragona 870, w trzecim znaleźć się ma Snapdragon 860. Według kwietniowych doniesień tablety charakteryzować się mają rozdzielczością 2560 x 1600 piksel. Atutem ma też być odświeżanie na poziomie 120 Hz, choć nie jest potwierdzone, że takie specyfikacje dotyczą wszystkich trzech modeli. Tym bardziej, że mają różnić się cenowo i celować w różnych odbiorców. Wiadomo natomiast, że Xiaomi pracuje nad dostosowaniem systemu MIUI do dużych ekranów. A to pozwoli na wygodniejszą nawigację w układzie poziomym z wykorzystaniem gestów. Firma oczywiście niczego nie potwierdza, ale można przypuszczać, że premiera Xiaomi Mi Pad 5 to kwestia najbliższych tygodni lub miesięcy.

Źródło: XDA