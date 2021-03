Mi Smart Band 6 podobnie jak poprzednie opaski charakteryzuje się certyfikacją wodoszczelności do 5 ATM, co oznacza, że nie musimy obawiać się o jej zalanie. Ładowanie odbywa się poprzez magnetyczną końcówkę jak w poprzednim modelu, nie ma konieczności wypinana pastylki z opaski. Bateria o pojemności 125 mAh ma pozwolić na 14 dni pracy (podczas konferencji wspominano o 19 dniach), a czas ładowania to około 2 godziny. W sprzedaży pojawią się wersje w 6 kolorach opasek, a cena w Chinach została ustalona na 229 yuanów co stanowi równowartość około 140 PLN. Dostępna będzie też wersja z NFC za 279 yuanów, ale jej użyteczność w Polsce jest bliska zeru, więc nie jest to raczej nic co zainteresuje polskich klientów. Cena w Europie ma wynosić 44,99 euro, co powinno w Polsce przełożyć się na kwotę 199 PLN.

Nie wiadomo jeszcze kiedy opaska pojawi się w Polsce oficjalnie, przedsprzedaż w Chinach rusza dzisiaj, a dostawy powinny rozpocząć się w drugiej połowie kwietnia.

Mi Smart Projector 2 Pro

Poza opaską i smartfonami z rodziny Mi 11 Xiaomi pokazało też niewielki projektor o rozdzielczości FullHD z wbudowanymi 4 głośnikami oraz jasnością 1300 ANSI lumenów. To w zasadzie pełnoprawne urządzenie multimedialne oparte na systemie Android TV 9.0, które pozwala na wyświetlanie obrazu o przekątnej od 60 do 120 cali. Co więcej posiada mechanizm samoczynnego ustawiania ostrości oraz korekcji wymiarów ekranu, tak aby zawsze proporcje były idealne niezależnie od położenia urządzenia. Urządzenie zostało wycenione na 999 euro.