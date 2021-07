Xiaomi Mi 12 będzie prawdziwym potworem

Procesor, jaki ma znaleźć się w Mi 12 to najnowszy, niewypuszczony jeszcze Snapdragon 895 – firma ma zaplecze finansowe oraz możliwości by z nim zadebiutować i to bardzo prawdopodobne, że tak właśnie się stanie. Oby była w stanie zagwarantować odpowiednio wydajne chłodzenie, w końcu bycie debiutantem to spore ryzyko.

Chińska firma nie zamierza wycofywać się też z wyścigu o coraz większe matryce w aparatach. Mówi się o 200 megapikselach, gdzie sensor miałby mierzyć 1 cal. Tu jednak skłaniałbym się raczej do droższego modelu z dopiskiem Ultra, choć Xiaomi może zaskoczyć i spróbować takiego rozwiązania w bazowym modelu dwunastki.

Co z ładowaniem? 120 Watów kablowo i aż 100…dobrze czytacie, 100 watów bezprzewodowo. Jeśli tak faktycznie się stanie, chyba nikt już nie będzie narzekał na jednodniowy czas pracy na jednym ładowaniu.

Mi 12 miałby dostać ekran odświeżaniem od 1 do 120 Hz i rozdzielczością 2K – teoretycznie nic nadzwyczajnego, ale najwyższe standardy rynku byłyby spełnione.

Pozostaje pytanie – jak z cenami? Dwie generacje Xiaomi Mi kosztowały tyle samo, a na rynku nie dzieje się dobrze. Problemy z podzespołami, ogólne wzrosty cen wielu produktów elektronicznych. Ciężko spodziewać się, że firma utrzyma cenę 3499 złotych, szczególnie decydując się na tych kilka wspomnianych typowo flagowych rozwiązań. Czy jednak klient zdecyduje się na Xiaomi jeśli ich flagowiec nie będzie różnił się cena od konkurencji? To jest ciekawe pytanie, na które na pewno próbują sobie odpowiedzieć tęgie głowy w kwaterze głównej chińskiej firmy. Ale z drugiej strony – Xiaomi ma w swojej ofercie tak dużo tańszych smartfonów, że nawet dużo droższy Mi 12, który sprzedawałby się gorzej, nie wpłynie na świetne wyniki finansowe i pozycję na rynku.

