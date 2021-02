Xiaomi Mi 11 zbiera dobre opinie pierwszych recenzentów, na mnie też zrobił bardzo dobre pierwsze wrażenie na prezentacji. Od kilku dni testuję już ten smartfon i już teraz mogę zdradzić, że recenzja będzie pozytywna, bo tak odbieram to urządzenie. Ma naprawdę niezłe możliwości filmowe i superfajne makro w aparacie. W ogóle prasowy pokaz online Mi 11 był mocno nastawiony na kręcenie wideo. Zapraszam też na moje pierwsze wrażenia, również w formie materiału wideo.

Ale nie po to weszliście w ten materiał, chcecie wiedzieć na ile wyceniono w Polsce Mi 11, prawda?

Polska cena Xiaomi Mi 11

Jest nieźle i chodź to ponownie daleko od premierowej ceny Mi 9, to przynajmniej nie jest drożej, a w wersji z większą ilością pamięci na dane aż o 300 zł taniej niż ostatnio.

Xiaomi Mi 11 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane – 3499 PLN

Xiaomi Mi 11 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane – 3699 PLN

Ale te ceny wypadają zdecydowanie korzystniej jeśli ktoś zdecyduje się na zamówienie przedpremierowe, bo Xiaomi przygotowało kapitalne wręcz prezenty dla preorderowców. Do każdego smartfona kupionego w przedsprzedaży można dostać jeden z wybranych dodatków:

autonomiczny odkurzacz Mi Robot Vacuum Mop Pro

oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier Pro H

elektryczną hulajnogę Mi Electric Scooter Essential

voucher o wartości 1000 złotych do wykorzystania na zakupy w Xiaomi.

Elektryczna hulajnoga jako dodatek do smartfona to coś, czego jeszcze na polskim rynku nie było i choć niejeden producent dale prezenty przy zamówieniach przedpremierowych, to Xiaomi dało czadu. Jestem bardzo ciekawy jak takie podejście wpłynie na przedpremierową sprzedaż nowego flagowca.

Jest jeszcze jeden fajny dodatek. Mi 11 sprzedawany jest też z dodatkową gwarancją na wyświetlacz. Oznacza to, że jeśli w ciągu roku od kupna smartfona stłuczecie wyświetlacz, będzie go można wymienić za darmo. Oferta dotyczy okresu 25.02.2021 roku do 24.08.2022 roku i wszystkich klientów, którzy zdecydują się na zakup Mi 11, nie tylko preorderowców.

Telewizor w promocji. Jest też nowy odkurzacz i hulajnoga

Na przedpremierowym pokazie Mi 11 pojawiło się też kilka ciekawych informacji dla osób, które interesują się również innymi urządzeniami.

Od 15 marca do wyczerpania zapasów można skorzystać z promocji na telewizor Mi TV Q1 75 cali, który w normalnej sprzedaży kupicie za 6499 złotych, w przedsprzedaży natomiast za 4999 złotych.