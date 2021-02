Na pierwszy ogień jednak wygląd i wykonanie Mi 11. Na przedpremierowym pokazie miałem okazję chwilę go po używać i mimo sporego rozmiaru, dobrze leży w dłoni, nie wydaje się też masywny. Nie jestem jednak do końca przekonany co do wyglądu wyspy na aparaty, choć doceniam, że nie jest to wielki czarny obszar odstający od obudowy. Fakt, minimalnie wystaje, ale nie na tyle by psuć odbiór, fajnie wypadły też zaokrąglenia, choć muszę przyznać, że pomysł Samsunga w Galaxy S21 bardziej przypadł mi do gustu. Błękitny wariant kolorystyczny fajnie odbija promienie słoneczne, zmieniając nieco odcień, natomiast matowe plecki wydają się mniej zbierać odciski palców. Dwie tafla szkła Gorilla Glass Victus łączy aluminiowa ramka, więc można śmiało mówić o produkcie premium – i muszę przyznać, że trzymając Mi 11 w dłoniach odniosłem właśnie takie wrażenie.