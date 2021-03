Jeden to za mało. Do sprzedaży trafi kilka nowych modeli Xiaomi Mi 11

Zobacz też: Już jest – premiera Xiaomi Mi 11 w Europie [specyfikacja, ceny]

Mi 11 może śmiało konkurować z flagowcami innych producentów i może nie będzie najtańszą opcją, ale absolutnie wartą wydanych na niego pieniędzy. A jak chcecie taniej, to proszę bardzo, Xiaomi ma przecież świetną serię Redmi, pokazano właśnie Redmi Note 10 i choć kiedy to nagrywam nie znamy jeszcze oficjalnych polskich cen, to będzie dużo taniej. Ale też i gorzej niż w Mi 11, więc trzeba mieć świadomość, że za pewne rzeczy się po prostu płaci więcej. A tu warto za nie zapłacić, bardzo udany smartfon. Flagowiec z krwi i kości.

— recenzja Pawła nie pozostawia wątpliwości, że przy okazji Xiaomi Mi 11 chiński producent postarał się dostarczyć nam kawałek naprawdę dobrego sprzętu. Nie przeszkodziło to jednak w opracowaniu nowych wariacji na temat tego modelu by przyciągnąć nowych klientów. Portfolio nowych Mi 11 jest na tyle zróżnicowane, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Xiaomi Mi 11i

Mi 11i to smartfon z 6,67-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli charakteryzującym się odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Działa pod kontrolą Snapdragona 888 z 5G, 8 GB pamięci RAM i 128 GB/256 GB na dane. Do tego dwa głośniki ze wsparciem Dolby Atmos oraz bateria o pojemności 4520 mAh. Całość zamknięta w stosunkowo cienkiej obudowie. Aparaty z tyłu: główny 108 Mpix, szerokokątny 8 Mpix i makro 5 Mpix. Z przodu znajdziecie kamerkę 20 Mpix.

Wyświetlacz 6,67 cala Samsung E4 AMOLED 2400 x 1080 Odświeżanie 120 Hz; skanowanie dotyku 360 Hz maksymalna jasność 1300 nitów kontrast 5,000,000:1 JNCD≈0,36, ΔE≈0,35 Chipset, CPU, GPU, proces technologiczny, modem Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Kryo 680, do 2,84 GHz + Arm Cortex-X1 Qualcomm Adreno 660 GPU 5 nm

zintegrowany modem X60 5G Pamięć, przestrzeń dyskowa LPDDR5 + UFS 3.1 Warianty 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB Chłodzenie Liquid-cooling 3D Tylny aparat Główny aparat 108 MP f/1,75; optyka 7P; wielkość sensora 1/1,52 cala; piksele 0,7 μm; binowanie 9-w-1; 2,1 μm Aparat szerokokątny 8 MP kąt 119 stopni, f/2,2, Aparat makro 5 MP f/2,4, AF (3 cm – 7 cm) Przedni aparat 20 MP Audio Dolby Atmos / dwa głośniki Łączność Dual SIM, dual 5G standby4 Wi-Fi 6 NFC, nadajnik podczerwieni USB Type-C Bezpieczeństwo Boczny sensor linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy Bateria 4520 mAh Zasilanie Szybkie ładowanie 33 W 100% w 52 minuty2 Dołączona ładowarka 33 W Wibracje Silniczek liniowy w osi X System MIUI 12, MIUI 12.5 (po aktualizacji) Kolory srebrny (Celestial Silver), biały (Frosty White), czarny (Cosmic Black) Wymiary i waga 7,8 mm szerokości, 196 g

Xiaomi Mi 11 Ultra

Mi 11 Ultra stawia na aparaty i niecodzienne rozwiązania. Wyposażony w obiektyw peryskopowy 48 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym obsługuje takze 10-krotny zoom hybrydowy i 120-krotny zoom cyfrowy. Ultraszerokokątna kamera 48 Mpix ma być równie dobra. Wykorzystuje sensor Sony IMX586 i pozwala na uchwycenie kąta widzenia 128 stopni. Optyka jest wspierana przez zaawansowany algorytm oraz AI eliminujące błędy, aberracje i niedoskonałości obrazu. Mi 11 Ultra to 6,81-calowy wyświetlacz AMOLED o odświeżaniu z częstotliwością 120 Hz i rozdzielczości WQHD+. Szkło ekranu jest zakrzywione z czterech stron.

Działa na Snapdragonie 888 z 5G wspieranym przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane. Ciekawostką jest drugi wyświetlacz umieszczony na tylnej obudowie i pokazujący najważniejsze informacje: data, godzina, powiadomienia. Może też służyć jak lusterko do selfie. Do tego Dolby Vision i HDR10+, bateria 5000 mAh, ładowanie 67 W (przewodowo oraz bezprzewodowo), ceramiczna konstrukcja i wodoodporność potwierdzona certyfikatem IP68.

Wyświetlacz WQHD+ 6.81” AMOLED Quad-curved DotDisplay 20:9, 3200 x 1440 515 ppi, Contrast ratio: 5000000:1 (typ) HBM 900 nits (typ), 1,700 nits peak brightness (typ) 120Hz refresh rate, 480Hz touch sampling rate AdaptiveSync: 30Hz/ 60Hz/ 90Hz/ 120Hz TrueColor display, JNCD≈0.38,△E≈0.41 DCI-P3, 1.07 billion colors HDR10+, Dolby Vision® 360° ambient light sensor 2.0 Sunlight mode 3.0, Reading mode 3.0 DisplayMate A+, SGS Eye Care Display Certification Corning® Gorilla® Glass Victus™ Tylny wyświetlacz 1.1” AMOLED Display 126 x 294 450 nits peak brightness Touchable Supports always-on display Notification alerts Rear selfie preview Super power saver mode3 Kolory Ceramic White, Ceramic Black Wymiary 164.3mm x 74.6mm x 8.38mm, 234g Chipset, CPU, GPU, pamięć, modem, AI, chłodzenie Qualcomm Snapdragon 888 Proces produkcyjny 5 nm Qualcomm Kryo 680 CPU, do 2,84 GHz, Cortex-X Qualcomm Adreno 660 GPU Modem Snapdragon X60 5G 6th Gen AI Engine Trójfazowe chłodzenie Tylny aparat 50 MP szeroki kąt (Samsung GN2, sensor 1/1,12 cala, f/1,95, optyka 8P, piksel 1,4 μm, 2,8 μm 4-w-1 (Super Pixel) 48 MP Sony IMX586 ultraszeroki kąt (sensor 1/2.0 cala, kąt 128 stopni, f/2,2, piksel 0,8 μm, 1,6 μm 4-w-1 (Super Pixel), PDAF, optyka 7P) 48 MP Sony IMX586 tele (wielkość sensora 1/2,0 cala, zoom optyczny 5x,10 x zoom hybrydowy, 120 x zoom cyfrowy, f/4.1, wielkość piksela 0,8 μm, 1,6 μm 4-w-1 (Super Pixel)) Przedni aparat 20 MP (f/2.2, wielkość piksela 0,8 μm, 1,6 μm 4-w-1 (Super Pixel), kąt 78 stopni, FF) Łączność Dual SIM Dual 5G standby4 USB Type-C Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E / Wi-Fi 65 Nadajnik podczerwieni, NFC Bezpieczeństwo Czytnik linii papilarnych w ekranie, odblokowywanie twarzą Zasilanie Akumulator 5000 mAh 67-watowe ładowanie przewodowe (100 %1 w 36 minut) 67-watowe ładowanie bezprzewodowe (100 %1 w 36 minut) ładowanie innych urządzeń 10 W ładowarka w komplecie 67 W Audio Dwa głośniki SOUND by Harman Kardon Certyfikat Hi-Res Audio Wibracja liniowy silniczek wibracyjny w osi X System MIUI 12 oparty na Androidzie 11 Pamięć 12 GB RAM-u + 256 GB przestrzeń dyskowa

Xiaomi Mi 11 lite i Mi 11 lite 5G

Xiaomi zaprezentowało jeszcze dwa modele: Mi 11 Lite i Lite 5G. Nowe urządzenia łączą w sobie wszystkie zalety flagowego smartfona w lekkiej obudowie. To smartfony z 6,55-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli z odświeżaniem 90 Hz i wspierającym HDR10+ (w modelu 5G) oraz HDR10 (w modeli podstawowym). Mi 11 Lite 5G działa pod kontrolą Snapdragona 780G natomiast podstawy model to Snapdragon 732G. Pierwszy z nich dodatkowo posiada 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane. Drugi wyposażono w 6 GB pamięci RAM i dostępny będzie w wariantach z 64 lub 128 GB pamięci na dane. Potrójny aparat główny w obu modelach składa się z głównego 64 Mpix, ultraszerokiego 8 Mpix i TeleMacro 5 Mpix. Z przodu różnią się bardziej: Mi 11 Lite 5 GB ma aparat 20 Mpix, Mi 11 Lite otrzymał 16 Mpix.

Mi 11 Lite 5G Mi 11 Lite Ekran 6,55 cali AMOLED DotDisplay (2400 x 1080 czyli FHD+) 10-bit TrueColor i DCI-P3 Odświeżanie 90 Hz, częstotliwość skanu dotyku 240 Hz HDR10+ (Mi 11 Lite 5G), HDR10 (Mi 11 Lite) Kolory obudowy czarny (Truffle Black),

zielony (Mint Green),

żółty (Citrus Yellow) czarny (Boba Black), niebieski (Bubblegum Blue), różowy (Peach Pink) Obudowa Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5 Wymiary i waga 160,53 mm x 75,72 mm x 6,81 mm, 159 g 160,53 mm x 75,72 mm x 6,81 mm, 157 g Chipset, CPU, GPU, AI,

pamięć, chłodzenie Qualcomm Snapdragon 780G Process produkcyjny 5 nm Qualcomm Kryo 670

AI Engine 6. generacji z Hexagon 770 UFS 2.2 LPDDR4X LiquidCool Qualcomm Snapdragon 732G Process produkcyjny 8 nm UFS 2.2 LPDDR4X LiquidCool Tylny aparat Główny: 64 MP (F/1,79, 1,4 μm 4-w-1 Super Pixels) Ultraszeroki: 8 MP (F/2,2, 1,12 μm) TeleMacro: 5 MP (F/2,4,1,12 μm) Przedni aparat 20 MP 16 MP Łączność Dual 5G SIM Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 NFC3, nadajnik podczerwieni USB Type-C Bluetooth 5.1 Wi-Fi 5 NFC2, nadajnik podczerwieni USB Type-C Bezpieczeństwo Arc – czytnik linii papilarnych z boku, PIN/hasło, wzór Zasilanie Bateria 4250 mAh; szybka ładowarka 33 W Audio Dwa głośniki; Hi-res Audio; Wibracje silnik liniowy oś Z System MIUI 12 oparty na Android 10 Pamięć / przestrzeń na dane 6 GB+128 GB, 8 GB+128 GB 6 GB+64 GB, 6 GB+128 GB

Nowe modele Xiaomi Mi 11. Cena i dostępność w Polsce

Polskich cena ani dat sprzedaży zapowiedzianych właśnie modeli Xiaomi Mi 11 jeszcze nie znamy. Te pojawią się dopiero w późniejszym czasie, gdy europejska premiera smartfonów będzie potwierdzona.