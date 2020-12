Xiaomi Mi 11 zaoferuje tryb nocny także dla wideo. Zobacz jak działa w praktyce!

Premiera Xiaomi Mi 11 dopiero przed nami, a nowy flagowiec chińskiego producenta już teraz budzi sporo emocji. Napędzany Snapdragonem 888 smartfon zapowiada się świetnie pod względem wydajności i możliwości, a przy tym narobił sporo szumu informacją o tym, że ładowarki nie będzie w pudełku. No chyba że ktoś chce – wtedy będzie, ale zanim się o tym dowiedzieliśmy – pioruny, błyskawice i niezadowolenie komentujących już poszły w eter. Nie jest żadną tajemnicą, że dla wielu użytkowników jednym z najważniejszych elementów smartfonów pozostają aparaty fotograficzne. Te z każdym rokiem stają się coraz doskonalsze: miniaturyzacja to jedno, ale stale wspomagają je algorytmy pozwalające uzyskać coraz lepsze efekty. Wygląda na to, że tryb nocny wspierany przez BlinkAI pozwoli uzyskać spektakularne efekty już nie tylko na zdjęciach, ale także filmach!

Zobacz też: Mi Watch Lite od jutra w Polsce, za 199 złotych. To będzie hit

Xiaomi Mi 11 z trybem nocnym dla filmów wspieranym przez BlinkAI. Podglądowe materiały wyglądają świetnie!

O tym że Xiaomi Mi 11 otrzyma nowy tryb nocny dowiedzieliśmy się kilka dni temu — wówczas to chiński gigant zajawił co nieco na platformie Weibo. Teraz jednak do sieci trafiło dużo więcej materiałów — a wszystko to za sprawą BlinkAI Technologies którzy swoimi osiągnięciami chwalą się na własnym kanale YouTube. Trafiły tam dwa krótkie filmiki nagrane Xiaomi Mi 11 nagrywane w trybie standardowym oraz nocnym — wspieranym przez rozwiązania BlinkAI.

Zobacz też: Xiaomi Mi 11 – co wiemy o nowym chińskim flagowcu?

O ile pierwszy z materiałów nie robi na mnie specjalnie wielkiego wrażenia (uważam, że akurat ta scena lepiej wygląda w standardowym ujęciu), o tyle poniższe kadry prezentują się o niebo lepiej. Ile w tym kwestii doboru scenerii? Nie wiem — ale nocne wideo w pierwszym materiale straciło właściwie cały swój klimat ;-).

Zobacz też: Nawet zarząd Xiaomi uważa własnych klientów za przegrywów. Dosłownie

Rozwiązanie BlinkAI wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które pozwalają w mig rozjaśnić i pozbawić szumów rejestrowane w ten sposób filmy. Z jednej strony: wygląda to imponująco, ale z drugiej — wyjątkowo sztucznie. Ale może po premierze Mi 11 nareszcie doczekamy się pierwszych nagrywanych bez doświetlania filmów smartfonem na których będzie coś widać, a nie tylko słychać.