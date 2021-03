Plus nie różnicuje ceny sprzętu od wybranego abonamentu, możemy więc wziąć najtańszy z dostępem do 5G za 60 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych). Na start kosztuje on 299 zł i później w 24 ratach po 142 zł. Razem za sprzęt – 3 707 zł, z abonamentem – 5 147 zł. A więc za samego smartfona drożej niż w Play, ale całościowy koszt wychodzi taniej.

Xiaomi Mi 11 5G w Plus Abonament Telefon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Abonament + smartfon Xiaomi Mi 11 5G z prezentem 60,00zł 299,00zł 142,00zł 24 0,00zł 5 147,00zł

Cena Xiaomi Mi 11 5G w abonamencie T-Mobile

W abonamencie T-Mobile L za 75 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 70 GB transferu danych) na start Xiaomi Mi 11 5G wycenione zostało na 829 zł i 24 raty po 110 zł. Koszt samego smartfona zamyka się więc w kwocie 3 469 zł, a więc najtaniej z operatorów, ale łącznie abonamentem zapłacicie za niego po dwóch latach 5 319 zł. Taniej niż w Play, ale drożej niż w Plusie.