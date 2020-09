Xiaomi Mi 10T Pro – specyfikacja

6.67 calowy wyświetlacz IPS LCD FHD+, 144 Hz, Gorilla Glass 5

układ Snapdragon 865 , grafika Adreno 650,

8 GB RAM,

128 GB / 256 GB pamięci wbudowanej UFS 3,1,

hybrydowy dual SIM (nanoSIM+eSIM)

Android 10,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Wi-Fi Direct, hotspot, 5G, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, GALILEO, NFC, podczerwień

USB-C, slot na kartę microSD, głośniki stereo,

aparaty z tyłu: 108 Mpix (główny, optycznie stabilizowany), 13 Mpix (szeroki kąt), 5 Mpix (macro)

aparat z przodu: 20 MPix

bateria 5000 mAh, ładowanie 33 W,

wymiary: 165.1 x 76.4 x 9.33 mm,

waga: 218 g,

cena: 599 euro (8/128), 649 euro (8/256)

Xiaomi Mi 10T i Mi 10T Pro – praktycznie ten sam telefon

Specyfikacja obu telefonów jest nie tylko flagowa, ale wręcz… identyczna. Oprócz aparatów nie różnią się one żadnym detalem, także jeżeli chodzi o wygląd. W obu mamy ten sam panel LCD z superszybkim odświeżaniem 144 Hz z technologią AdaptiveSync, przykryty szkłem Gorilla Glass 5. Xiaomi chwali się też tutaj technologią MEMC, która dzięki AI jest w stanie „dołożyć” klatki do filmów, które mają bardzo niski framerate.

W obu mamy 8 GB RAM, co nie jest jakąś niesamowicie dużą dziś wartością, ale pamiętajmy, że niektórzy w tej cenie dają mniej. Cieszy zastosowanie pojemnej baterii (chociaż 5000 mAh to już powoli standard), szybkiego ładowania oraz to, że oba modele będą miały głośniki stereo. Różnice? W dwóch miejscach. Pierwsze z nich po pamięć wewnętrzna. Droższy Mi 10T będzie miał jej 256 GB w porównaniu do 128 GB w podstawowym modelu. Drugą różnicą jest tu główny obiektyw aparatu. W tańszym modelu nie doczekaliśmy się optycznej stabilizacji. Pojawia się ona natomiast w modelu Pro wraz z topowym dla Xiaomi obecnie, 108 Mpix obiektywem.

Xiaomi Mi 10 vs. Mi 10 T – co warto wybrać?

Pół roku temu mieliśmy premierę modeli z serii Mi 10 i nie da się nie zauważyć, że Mi 10 T to krok wstecz względem podstawowych Mi 10. Jeżeli przyrównamy bazowe modele, zobaczymy, że telefony sprzed pół roku mogły mieć więcej pamięci RAM (nawet 12 GB). Miał też obiektyw 108 Mpix (taki sam jak w Mi 10T Pro, ogólnie oba wcześniejsze modele mają bardziej zaawansowany system aparatów) i mógł mieć więcej miejsca na dane – do 256 GB. W przypadku Mi 10 Pro mieliśmy nawet 512 GB. Jeżeli chodzi o ładowanie, to w stosunku do Mi 10 jest progres (33 vs. 30 W), ale w stosunku do Mi 10 Pro – regres (66 W). Obecnie w oficjalnym sklepie Xiaomi Mi 10 w wersji 8/128 wyceniony jest na 2999 zł, a Mi 10 Pro w wersji 8/256 – na 4399 zł.

Xiaomi pokazało także Mi 10T Lite

Obok flagowych produktów Xiaomi pokazało także nieco słabszy, ale nie mniej ciekawy model – Mi 10T Lite. Wyposażony jest on w 120 Hz ekran, zestaw 4 aparatów z tyłu z których główny ma 64 Mpix oraz 4800 mAh baterię z 33 W ładowaniem. Pod jego maską będzie działał nowy procesor – Snapdargon 750G. Co więcej – ten model będzie świetnie wyceniony. Za wersję z 6 GB RAM i 64 GB miejsca na dane zapłacimy 279 euro, a za dwa razy tyle pamięci (6/128) – 329 euro.