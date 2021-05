Było, minęło. Xiaomi już nie jest „Komunistyczną Chińską Firmą Wojskową”

„Komunistyczna Chińska Firma Wojskowa” tymi słowami w styczniu bieżącego roku amerykańska administracja okrzyknęła Xiaomi, co wiązało się nałożeniem restrykcji związanych z działalnością firmy na rynku Stanów Zjednoczonych. Ostatnie dni rządzenia prezydenta Donalda Trumpa przyczyniły się do wpisania kolejnej chińskiej firmy technologicznej na czarną listę. A co decyzja Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych oznaczała w praktyce? Między innymi to, że amerykańscy inwestorzy muszą wycofać swoje aktywa z firmy (do 11 listopada 2021 r.) i żaden amerykański podmiot nie może inwestować w chińskiego giganta.

Xiaomi znika z czarnej listy USA. Już nie jest „Komunistyczną Chińską Firmą Wojskową”

Powód? W marcu dowiedzieliśmy się, że wpisanie Xiaomi na amerykańską czarną listę związane było z wyróżnieniem, jakie CEO firmy, Lei Jun, otrzymał od Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informatycznych (MIIT) za działanie na rzecz rozwoju Chin. Więcej o tym przeczytacie w tekście Wiemy już dlaczego Xiaomi trafiło na czarną listę USA. Już w styczniu Xiaomi zapowiadało podjęcie odpowiednich kroków prawnych. Te miały chronić będą interesy firmy oraz jej dobre imię na globalnym rynku. I chyba się udało. Na efekty i rozwiązanie sprawy nie trzeba było długo czekać. Dziś dowiadujemy się, że amerykański wymiar sprawiedliwości. Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii wydał postanowienie uchylające styczniową decyzję Departamentu Obrony.

Polski oddział Xiaomi przesłał nam informację prasową potwierdzającą wczorajszą decyzję amerykańskiego sądu:

Firma Xiaomi ma przyjemność poinformować, że 25 maja 2021 r. o godz. 16:09 (czasu wschodniego) Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii wydał ostateczne postanowienie o uchyleniu Decyzji Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych o uznaniu Spółki za „Komunistyczną Chińską Firmę Wojskową” (CCMC).

Unieważniając to oznaczenie, sąd formalnie zniósł wszelkie ograniczenia w zakresie możliwości nabywania lub posiadania papierów wartościowych Spółki przez osoby i firmy z USA.

Spółka jest wdzięczna za zaufanie i wsparcie ze strony swoich globalnych użytkowników, partnerów, pracowników i akcjonariuszy. Firma ponownie podkreśla, że jest otwartą, przejrzystą, notowaną na giełdzie, niezależnie zarządzaną i prowadzoną korporacją. Firma będzie nadal dostarczać użytkownikom niezawodne produkty i usługi z zakresu elektroniki użytkowej oraz nieustannie tworzyć niesamowite produkty w uczciwych cenach, aby umożliwić wszystkim na świecie lepsze życie dzięki innowacyjnym technologiom.

— rzecznik Xiaomi Polska